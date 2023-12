11 dicembre. Una giornata straordinaria con Articolo21. Per la Costituzione e contro tutti i bavagli

0 0

Sarà davvero una giornata straordinaria per Articolo21 quella dell’11 dicembre.

Al mattino, dalle 8,30 saranno collegati con noi i familiari di Antonio Megalizzi, restato vittima di un attentato, per mano del terrorismo integralista islamico, esattamente cinque anni fa. Chiederemo ai suoi familiari e a chi rappresenta la fondazione che porta il suo nome di raccontare non quel giorno di morte, ma i progetti in atto per far vivere le sue passioni e i suoi progetti.

Con noi ci sarà anche Paolo Berizzi, unico giornalista in Europa sotto scorta per le minacce, dei fascisti.

Chi meglio di lui per raccontare “il mondo al contrario?”

Alle 11 tutte e tutti a San Teodoro, via San Teodoro 42, Roma, per una grande inziativa nazionale che vedrà insieme quanti si battono contro bavagli, censure, oscuramenti.

Saranno con tante e tanti che amano la Costituzione e che vogliono realizzare un ponte tra le piazze della dignità, delle diversità, del lavoro,del pensiero critico.

Il programma lo troverete sul sito, la diretta sarà sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina di padre Enzo Fortunato, ma noi speriamo di vedervi di persona per realizzare insieme un altro passo verso la “piazza della Costituzione”

