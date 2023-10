Se la Polonia prova a voltare pagina

Partendo dal presupposto che nulla o quasi è peggio di Kaczyńsky, Morawiecki e del gruppo di potere, guerrafondaio e liberista, che ha tenuto in scacco la Polonia per oltre tre lustri, bisogna stare attenti prima di cantar vittoria. Sostenere, come ha fatto con comprensibile spirito propagandistico l’ex primo ministro Tusk, che è finita la stagione del populismo, è alquanto prematuro, specie se si considera la controversa storia di quel Paese e il suo posizionamento geografico. Non c’è dubbio, tuttavia, che le novità provenienti dalle urne ci abbiano restituito un po’ di speranza, se non altro nelle possibilità di sopravvivenza dell’Unione Europea, chiamata in giugno a un appuntamento col destino. Non è retorico, infatti, sostenere che nel caos globale nel quale siamo immersi ormai da tre anni, fra le conseguenze del Covid e lo sfacelo delle guerre che assediano la nostra piccola oasi di pace, un’eventuale prevalenza delle forze nazionaliste e sovraniste condurrebbe all’epilogo un esperiemnto, se proprio non vogliamo definirlo sogno, che ci ha garantito comunque oltre sette decenni di benessere e relativa tranquillità.

Il punto è che non possiamo illuderci di poter assistere come spettatori, benché interessati, allo sfacelo che vediamo intorno a noi. Taiwan ci riguarda, l’Ucraina ci riguarda, Israele ci riguarda, la Palestina ci riguarda, l’ascesa dei BRICS e la loro repentina espansione ci riguarda: non esistono vicende dalle quali possiamo sentirci estranei, meno che mai in un mondo che la globalizzazione ha reso interconnesso al punto che alcune decisioni assunte alle nostre latitudini dipendono in maniera diretta da decisioni prese a migliaia di chilometri di distanza.

Vedremo, nelle prossime settimane, quale maggioranza verrà fuori dal Sejm, la Camera bassa polacca, se il presidente Duda conferirà al premier uscente Morawiecki il mandato di provare a formare un governo, essendo comunque il PiS (Diritto e Giustizia) il primo partito, con il 36 per cento dei consensi, o se preferirà affidarsi direttamente alla coalizione centrista incarnata, per l’appunto, da Tusk, che sulla carta potrebbe disporre di 248 seggi, dunque della maggioranza assoluta.