Rsf, in Libano attacco mortale mirato dell’esercito israeliano contro giornalisti

Sono oltre 30 i giornalisti morti dal 7 ottobre ad oggi tra Gaza, Israele e Libano.

I primi a perdere la vita due fotoreporter palestinesi, uccisi il girono stesso della ripresa del conflitto, e due giorni dopo tre giornalisti, tutti e cinque erano nella Striscia di Gaza per “coprire” la risposta dell’esercito israeliano all’offensiva da parte delle Brigate Al-Qassam, l’ala armata di Hamas, contro insediamenti civili dei kibbutz.

Migliaia di civili sono stati uccisi nel giro di pochi giorni in questo conflitto, la cui portata è senza precedenti.

I tre giornalisti uccisi la settimana scorsa erano Mohamed Soboh, foto reporter dell’agenzia di stampa palestinese Khabar, Said al-Tawil, editore del canale televisivo indipendente di notizie palestinese Al Khamissa e Hisham al-Nawajha, un fotogiornalista di Al Khamissa.

I tre colleghi erano di stanza vicino all’Hajji Tour nella Gaza occidentale per seguire l’attacco israeliano a questo importante edificio che ospita molti media. Nell’ultimo video registrato da Al-Tawil, aveva riferito che: “la Torre Hajji era sotto un intenso bombardamento” e che “donne, anziani e bambini avevano evacuato l’area”.

Secondo le informazioni raccolte da RSF, Mohammad al-Salihi, un fotoreporter freelance che lavorava per l’agenzia di stampa palestinese al-Sulta al-Rabia, stava coprendo l’inizio della risposta dell’esercito israeliano a Bureij, un distretto sul confine orientale della Striscia di Gaza, quando il 7 ottobre è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla testa. Un video pubblicato lo stesso giorno su X (già Twitter) mostra il giornalista 29enne incosciente con il collo insanguinato.

La sua morte è stata confermata poche ore dopo dal ministero della salute palestinese.

Secondo diverse fonti, era chiaramente identificabile come giornalista.

Anche Ibrahim Lafi, dell’agenzia di produzione Ain Media, è stato ucciso da colpi di pistola mentre copriva gli stessi scontri la mattina del 7 ottobre nonostante indossasse un giubbotto stampa e avesse tra le mani una macchina fotografica.

A solo 21 anni e all’ultimo anno di scuola di giornalismo, è stato uno dei primi giornalisti a coprire i combattimenti sul campo, hanno riferito i colleghi.

In una dichiarazione rilasciata il 9 ottobre, l’Unione dei giornalisti palestinesi ha ritenuto l’IDF responsabile della morte dei due giornalisti, condannando i “crimini commessi dall’occupazione israeliana”.

Nelle loro dichiarazioni, le autorità israeliane hanno ribadito di non prendere deliberatamente di mira i civili.

“Tra le vittime civili della guerra tra Israele e i territori palestinesi, contiamo i giornalisti uccisi nel corso del loro lavoro. I giornalisti di cui deploriamo le morti stavano semplicemente svolgendo la loro professione. Negli ultimi dieci anni, altri 17 professionisti dei media palestinesi hanno subito la stessa sorte in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, portando il totale delle vittime a 30. Questo rende la Palestina uno dei paesi più pericolosi del mondo per i giornalisti. Nel contesto attuale, in cui centinaia di civili sono già stati uccisi nei massacri di Hamas e nei bombardamenti israeliani, denunciamo questi crimini e chiediamo a tutte le parti di garantire che i giornalisti siano protetti in conformità con la risoluzione 2222 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” è l’appello di Rsf che come Articolo 21 condividiamo e rilanciamo.