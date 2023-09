L’Anmil per l’80^ anniversario l’11 settembre incontra il Sabti Padre e il capo dello Stato

“Sarà una giornata davvero speciale per l’ANMIL l’11 settembre, data in cui la celebrazione di 80 anni a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sarà celebrata con due appuntamenti straordinari: alle ore 11.00 l’Udienza riservata ad una delegazione di 300 persone da Papa Francesco che ci accoglierà in Sala Nervi e, alle ore 17.00, una rappresentanza ristretta dei vertici Associativi sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di questi incontri non possiamo che essere orgogliosi e pronti a proseguire con rinnovata energia la nostra missione”, annuncia il Presidente dell’ANMIL Zoello Forni, ;nella foto di copertina) sebbene addolorati non solo per i 5 morti di Brandizzo (TO), ma per tutti i lutti che insanguinano ogni giorno, nel cordoglio più anonimo, i luoghi di lavoro.

“Grazie al riconoscimento del nostro valore – aggiunge il Presidente Forni – sulle reti di Rai, La7, Sky ed altre emittenti, verrà mandato in onda nei prossimi giorni uno spot di 30” commemorativo dell’attività della nostra Associazione in questi 80 anni al fianco delle vittime del lavoro, dal titolo ‘La storia siamo noi’ per la cui colonna sonora siamo grati ad una cantautrice da sempre straordinariamente e vicina all’Associazione Mariella Nava che ha offerto le note della canzone ‘Non ci vuole un granché’ per accompagnare le immagini storiche dello spot che può essere visto, scaricato e condiviso al link https://youtu.be/xEmnUzi-gIk”

L’anniversario della nascita dell’Associazione è in effetti il 19 settembre del 1943, quando è stata ricostituita nell’immediato dopoguerra, dopo essere stata soppressa dal regime l’Associazione nata per la volontà dei padri fondatori nel 1933, e per completare i festeggiamenti il 21 settembre si terrà a Bergamo Fiera (Via Lunga), dalle ore 14.30 alle ore 16.00, lo spettacolo “Note e storie di sicurezza fuori dagli schemi per parlare di prevenzione”, un percorso attraverso musica, video, teatro e testimonianze per coinvolgere, emozionare e diffondere la cultura della sicurezza, organizzato in collaborazione con EPC Periodici all’interno della cornice di “Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023”, che vedrà il coinvolgimento del duo comico “I Papu”, un fortunato sodalizio artistico che riesce ad intrecciare temi d’attualità e comicità.

Queste celebrazioni precedono di poche settimane la 73ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che quest’anno si celebra l’8 ottobre, istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98, e che vedrà manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutt’Italia con il Patrocinio della Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, per sottolineare quanto sia importante mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, mentre la manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Roma, in Campidoglio, dove hanno già confermato la presenza alcune tra le maggiori autorità istituzionali tra cui: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone delegata a rappresentare il governo, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Vice Presidente del Senato della Repubblica, Gian Marco Centinaio, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Tino Magni, la Presidente della Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro in Italia, Chiara Gribaudo, il Commissario straordinario INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, il Presidente del CIV INAIL, Guglielmo Loy, il Direttore Generale del Terzo Settore e Responsabilità Sociale delle imprese al Ministero lavoro, Alessandro Lombardi, il Direttore delle Politiche Sindacali e del Lavoro di Confartigianato, Riccardo Giovani, il Presidente nazionale Formedil, Elena Lovera, il Direttore Formedil Nazionale, Stefano Macale, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, la Segretaria Confederale UIL, Ivana Veronese, il Membro Commissione parlamentare inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Lorenzo Malagola, il Direttore dell’INAIL Lazio, Domenico Cosimo Damiano Princigalli.

Per i giornalisti interessati sono disponibili storie e dati aggiornati sia nazionali che locali.