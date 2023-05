Per ricordare Andrea Rocchelli. Incontri con la scuola

0 0

Tre appuntamenti per Il prossimo incontro della rassegna rivolta agli studenti pavesi, giunta alla dodicesima edizione: due al mattino per gli studenti, uno alla sera per la città. Si parlerà di Andrea Rocchelli, talvolta chiamato Andy, giornalista, fotoreporter e fotografo, fondatore e membro del collettivo di fotografi indipendenti Cesura: tragicamente ucciso nel Donbass il 24 maggio del 2014 mentre svolgeva il suo lavoro di fotoreporter.

Mercoledì 24 maggio 2023 ore 9, ore 11,15 e ore 18 Andy Rocchelli

Dar voce a chi non ha voce

primo appuntamento ore 9

Aula magna Liceo Copernico via Giuseppe Verdi 23

Con Stefano Ferrari professore di Storia e Filosofia e socio fondatore delle Volpi Scapigliate Con Gabriele Micalizzi fotogiornalista del collettivo Cesura

Con Salvatore Garzillo giornalista freelance

modera l’incontro Giacomo Bertoni osservatore ed editor di Ossigeno per l’informazione

secondo appuntamento ore 11,15

Aula magna Liceo Copernico via Giuseppe Verdi 23

Con Andrea Zanoncelli Sostituto Procuratore in funzioni presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Con Stefano Ferrari professore di Storia e Filosofia e socio fondatore delle Volpi Scapigliate Con Gabriele Micalizzi fotogiornalista del collettivo Cesura

Con Salvatore Garzillo giornalista di guerra freelance

modera l’incontro Giacomo Bertoni osservatore ed editor di Ossigeno per l’informazione

Terzo appuntamento ore 18

Aula magna collegio Cairoli piazza Cairoli 1 Pavia.

Con Andrea Zanoncelli Sostituto Procuratore in funzioni presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Con Francesco Carante Socio fondatore delle Volpi Scapigliate Con Luca Santese Socio fondatore di Cesura

modera l’incontro Giacomo Bertoni osservatore ed editor di Ossigeno per l’informazione

La figura di Andrea Rocchelli, fotoreporter pavese ucciso a Sloviansk, in Ucraina, il 24 maggio 2014, va narrata e fatta conoscere ai ragazzi. E’ importante presentare la figura di Andy, oltre che come giornalista, anche dal punto di vista umano; raccontare il suo lavoro, le circostanze in cui è stato ucciso, gli ostacoli e le difficoltà nella ricerca della verità e della giustizia in tribunale. Lo scarto tra la sentenza di primo grado e le due successive: la prima è stata più pesante della richiesta dell’accusa, mentre Appello e Cassazione hanno cancellato l’originale condanna per una questione di vizio di forma. Interessante infine narrare come la vicenda e la morte di un amico abbiano spinto a dare vita ad una associazione che si occupa proprio della libertà di informazione e dei valori cari ad Andy: le Volpi Scapigliate.

Andrea Zanoncelli Dopo un biennio di tirocinio a Milano, esercita le funzioni a Pavia da otto anni, con specializzazione nel capo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e dei reati economici e fiscali. E’ il delegato della Procura alle misure di prevenzione antimafia e al monitoraggio delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Svolge annuali lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università Pavia – L. Bocconi ed altresì presso l’analoga scuola dell’Università Cattolica.

Giacomo Bertoni E’ osservatore-editor di Ossigeno per l’informazione, l’osservatorio giornalisti minacciati e notizie oscurate con la violenza fondato da Alberto Spampinato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e FNSI. Classe 1991, giornalista professionista, laurea in Filosofia, ha lavorato per tre anni alla Provincia Pavese, ha iniziato a scrivere per Il Ticino e ha collaborato con Radio Mater come autore e conduttore. Ha scritto anche libri per bambini e ragazzi, l’ultimo in libreria è “Un ponte tra le Valli”, Tomolo EdiGio’ Edizioni.

E’ l’autore del documentario “Ciao Andy, un abbraccio da Pavia”

Volpi Scapigliate L’associazione Volpi Scapigliate nasce nel 2019 con l’obiettivo di sostenere la famiglia di Andrea Rocchelli nel corso del processo per l’omicidio del fotoreporter pavese a carico del soldato della Guardia Nazionale Ucraina Vitalii Markiv. Allargando il proprio perimetro, l’associazione ambisce a farsi promotrice dei valori distintivi dell’opera di Andy: la libertà di espressione, la curiosità intellettuale, il coraggio di raccontare verità scomode o dimenticate. “Volpe Scapigliata” era il totem scout di Andy e racconta molto bene il suo carattere e i nostri principi.

Scapigliati come Andy, vogliamo infondere in Pavia e nella comunità tutta, una traccia del suo lavoro e del suo stile.

Salvatore Garzillo Ha seguito i principali casi di cronaca italiana degli ultimi anni e realizzato reportage in Afghanistan, Kosovo, Grecia, Ucraina ed Iraq, pubblicati anche da Corriere della Sera, Rolling Stone e media internazionali. Nel 2016 ha ricevuto la menzione speciale al “Premio Guido Vergani – Cronista dell’anno” e nel 2021 ha ottenuto il secondo posto del prestigioso premio con un lavoro realizzato durante l’emergenza Covid.

Gabriele Micalizzi Fotoreporter nato a Milano nel 1984, e nel 2008 tra i fondatori del collettivo Cesura, da oltre un decennio copre il Medio Oriente per le maggiori testate internazionali. Ha raccontando con le sue immagini la guerra tra Russia e Ucraina dal Donbass: è entrato nel Donbass attraverso la Russia il 18 febbraio del 2022 e non immaginava che poche ore dopo Mosca avrebbe chiuso le frontiere di quelle regioni.

CESURA è un collettivo fotografico che produce progetti nel campo della fotografia documentaria e di ricerca visiva in ambito artistico, fondato nel 2008 da Arianna Arcara, Luca Baioni, Alex Majoli, Gabriele Micalizzi, Andy Rocchelli, Alessandro Sala e Luca Santese.

