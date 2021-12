Striscione per Mario Paciolla e appello all’Onu. “Verità su quella morte”

0 0

Uno striscione per chiedere giustizia per Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni Unite ucciso in Colombia nel luglio del 2020. E’ stato esposto ieri mattina dal balcone dell’Assostampa di via Monteleone per ricordare a tutti che non si è saputo più nulla sulla morte del giornalista napoletano, che, inizialmente, senza alcuna indagine, fu fatta passare per un suicidio.

«È necessario tenere alta l’attenzione su questo delitto, illuminare questa storia perché si arrivi alla verità. Il Nostro appello insieme a quello della famiglia all’Onu perché collabori al raggiungimento della verità su questa vicenda”, ha detto il segretario del Sugc, Claudio Silvestri.

All’iniziativa erano presenti i genitori e gli amici di Mario insieme alla responsabile di Articolo 21 Campania, Désirée Klain, e il Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti che ha sottolineato l’importanza di una campagna che tenga “i riflettori accesi su una storia con troppe ombre”.

