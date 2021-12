Elette le cariche del nuovo consiglio direttivo di Leali delle Notizie

0 0

A 10 giorni dalle elezioni del nuovo direttivo, sono stati stabiliti i nove ruoli che ciascun membro ricoprirà all’interno dell’associazione durante il triennio 2022-2024.

Il nuovo consiglio direttivo di Leali delle Notizie si è riunito nuovamente, dieci giorni dopo le elezioni, per stabilire le cariche dei nove membri che guideranno le attività dell’associazione nel triennio 2022-2024. È stata confermata la carica di presidente a Luca Perrino ed è stata eletta vicepresidente Giulia Micheluzzi. A Edmondo Borgo è stata invece assegnato il ruolo di tesoriere e a Maria Attianese quello di segretaria. Sono stati poi eletti cinque consiglieri delegati per gestire alcune aree e attività principali di Leali delle Notizie: Sergio Pisaniello è stato nominato consigliere delegato alla logistica, Beatrice Branca è la consigliera delegata alla comunicazione e ai rapporti con la stampa, mentre Cinzia Benussi ricoprirà il ruolo di consigliera delegata al coordinamento del Festival del Giornalismo e delle presentazioni editoriali. A Eliana Mogorovich è stata assegnata invece la carica di consigliera delegata al progetto di “Arte e Territorio”: un’iniziativa nata nel 2017 e che punta a ospitare nella sala espositiva dell’associazione in Piazzetta Francesco Giuseppe I le produzioni artistiche del territorio del Friuli Venezia Giulia. Lorena Boscarol ricoprirà infine la carica di consigliera delegata ai rapporti con le scuole e le associazioni: si occuperà quindi di mantenere le relazioni con gli enti con cui Leali delle Notizie ha stretto dei legami nel corso del 2020, con l’obiettivo però di allargare nel corso del triennio le collaborazioni, coinvolgendo anche altre realtà interne ed esterne al territorio regionale. Oltre ai ruoli del direttivo, è stato definito anche quello di Maria Patrizia Pallaro che sarà revisore dei conti dell’associazione.

«La nostra associazione era partita nel lontano 2015 con solo tre persone nel direttivo – spiega il presidente Luca Perrino -. Per la prima volta siamo in numerosi a capo di Leali delle Notizie e metteremo insieme le competenze di tutti i membri per ampliare gli orizzonti dell’associazione e farla crescere ».

Il nuovo direttivo porterà dunque avanti alcuni progetti nati negli anni passati sotto la guida di Luca Perrino e Cristina Visintini come il Festival del Giornalismo, Arte e Territorio, le presentazioni di libri e il Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, assieme alle relative attività sulla legalità e la libertà di stampa e di espressione che l’associazione organizza ormai da anni. Verrà poi dato spazio anche a nuove idee e progetti, oltre a realizzare alcune iniziative culturali in vista di Gorizia/Nova Gorica capitale europea della cultura 2025.

