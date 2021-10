Giulietti a Trieste dopo le aggressioni

Il presidente della Fnsi Beppe Giulietti ha portato oggi la solidarietà sua e del sindacato unitario dei giornalisti alla redazione della Rai Fvg e in particolare ai colleghi che sono stati aggrediti ieri nel corso del corteo “no green pass” che si è svolto a Trieste.

Giulietti – accompagnato da Carlo Muscatello e Alessandro Martegani, presidente e segretario di Assostampa Fvg, dal presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti Cristiano Degano e dalla portavoce di Articolo 21 Fvg Fabiana Martini – ha messo in guardia contro un’escalation di atti di violenza che in tutta Italia hanno per obiettivo gli operatori dell’informazione: “Chi alza le mani su un giornalista attenta alla nostra Costituzione”, ha detto. Bisogna intervenire il giorno prima, ha ammonito il presidente della Fnsi, aggiungendo che “sui siti dell’estrema destra fascista e squadrista c’è già scritto che entro il 15 ottobre bisogna attaccare giornali e giornalisti”.

A Trieste, i presidenti di Assostampa Fvg e Ordine regionale, Muscatello e Degano, hanno chiesto un incontro al prefetto del capoluogo regionale per esprimere la preoccupazione della categoria e di quanti hanno a cuore la Costituzione per la pericolosa situazione venutasi a creare.