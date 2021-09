Francia: apre maxi-processo per gli attentati del 2015, il più grande della storia del paese

0 0

(Parigi). Il processo fiume sugli attentati che hanno ucciso 131 persone e ferito centinaia allo Stade de France, nei baretti del X° ed XI°arrondissement e al Bataclan si apre questo mercoledì, 8 settembre 2021 a Parigi. Un’udienza fiume che dovrebbe durare 9 mesi. Per il momento, il calendario prevede una deliberazione per il 24 e 25 maggio 2021. Tredici uomini compariranno accanto a Salah Abdeslam, unico superstite del commando del 13 novembre. Tra questi combattenti dalla Siria, autisti, fixer mentre sei presunti complici sono stati condannati in contumacia.

Sono attesi circa 1800 parti civili e più di 330 avvocati. Un piccolo numero potrà accedere all’enorme aula costruita appositamente per l’occasione nella Salle des Pas Perdus del Palazzo di Giustizia di Parigi che potrà ospitare fino a 550 persone. Attesa una folla di giornalisti: 141 media sono accreditati per questa udienza, compresi 58 media stranieri. Nei cortili di marmo del Palazzo di Giustizia, i giornalisti sono ammassati praticamente ovunque.

Alle 12.30 Jean-Louis Périès, il presidente della corte d’assise appositamente composta darà dunque il via al gigantesco processo sugli attentati del 13 novembre 2015. Sei anni dopo gli attacchi, sarà la più grande udienza penale mai tenuta in Francia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21