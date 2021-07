Olanda: agguato in pieno centro ad Amsterdam al giornalista De Vries, è grave

0 0

Agguato ad Amsterdam contro il giornalista Peter R. de Vries, gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, in pieno centro, e ricoverato in condizioni gravi. Il giornalista aveva partecipato a un programma televisivo di cui è ospite abituale. La polizia starebbe cercando un sospetto che indossa una giacca verde scuro. Nel 2019 De Vries aveva annunciato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari della Giustizia di essere sulla ‘lista nera’ di un criminale latitante. Dal 1995 al 2012 De Vries ha condotto un programma televisivo molto popolare in Olanda sulla criminalità in cui venivano seguiti casi di alto profilo. Il cronista è noto anche per il lavoro investigativo svolto in seguito al rapimento del magnate della birra, Freddy Heineken, nel 1983

