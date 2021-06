L’immagine di Eriksen sui social, attacchi ai media: “Siete sciacalli”

Intanto, sui social (Twitter in particolare) il video del malore è diventato “virale”. La clip è stata condivisa migliaia di volte. I principali giornali l’hanno pubblicata sui propri siti internet con il titolo: “Ecco il momento del malore”. Il filmato viene trasmesso anche dai telegiornali, insieme alle foto drammatiche dei calciatori in lacrime. Sono stati resi pubblici gli scatti in cui si vede il calciatore vigile che viene trasportato fuori dal campo, le immagini fanno tirare un sospiro di sollievo.

Il giornalista Riccardo Cucchi ha scritto: “Ho impiegato ore per riprendermi dal trauma di quelle immagini viste in diretta. Adesso basta. Non devono più circolare. Rifiuto questo tipo di giornalismo. Non mi appartiene. Coraggio ragazzo. Ti siamo vicini”. Luca Sebastiani: “Oggi si capisce chi nel mondo del giornalismo fa il mestiere come deve essere fatto e chi invece punta a sciacallare in barba a ogni regola e morale”. Cristiano Verde: “Stop a fotogrammi e video del momento drammatico vissuto da Eriksen”. Federico Gottero: “Vergognatevi! Il giornalismo acchiappa click non si ferma neanche davanti ad una tragedia del genere”. Giuseppe Cerbarano: “La vicenda Eriksen ha mostrato tutti i lati negativi della retorica e/o ruffianeria di certo giornalismo”. Sulla pagina InterLive c’è scritto: “La sensibilità non si compra al mercato”.

(da www.professionereporter.eu)

(foto Milano Today)