Prima edizione del concorso “Buon Compleanno Ilaria” dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli

La dirigente scolastica Maria Bevilacqua dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli (in provincia di Roma) annuncia la prima edizione del concorso “Buon Compleanno Ilaria” , dedicato alla giornalista romana. Intitolare una scuola significa scegliere dei modelli e dei valori ben precisi da trasmettere alle alunne agli alunni che la frequentano, valori che riteniamo fondamentali per l’intera Comunità scolastica. È come il passaggio di un testimone, un augurio affinché i nostri ragazzi possano diventare adulti impegnati attivamente, qualsiasi sarà il ruolo che avranno nella società.

Il 24 Maggio Ilaria avrebbe compiuto 60 anni e la comunità scolastica di Ladispoli si sta preparando affinché il suo gesto eroico non venga dimenticato organizzando la premiazione del concorso nel giorno del suo compleanno. Un’occasione che alimenterà il ricordo del sacrificio della giornalista perché la memoria non sia soltanto consuetudine ma responsabilità e spetta alla comunità educante far sì che atti eroici come quello di Ilaria non cadano nell’oblio e siano da esempio ai nostri ragazzi.

Il concorso “Buon Compleanno Ilaria” quest’anno sarà dedicato al tema dei “Supereroi” perché la nostra giornalista è stata una supereroina. Ilaria era innamorata della propria professione e pronta a sacrificare tutto pur di raccontare al mondo intero ciò che accadeva, spesso illogico: le guerre, illegale, il traffico delle armi, ingiusto, il mercato dei rifiuti tossici.

Il suo sacrificio è un messaggio di amore per la verità e desiderio di giustizia. Ecco perché il compito di noi adulti, soprattutto delle persone di scuola, è quello di alimentare nelle nuove generazioni valori come l’altruismo, la generosità, la pazienza, la tenacia, la volontà, il rispetto e ogni altro “superpotere” che i partecipanti al concorso riusciranno a catturare in disegni, poesie, testi, fotografie. Presidente della giuria tecnica è la professoressa Mariangela Gritta Grainer, impegnata da vicino, con i genitori di Ilaria nella triste ricerca della verità. Per la sezione “giornalisti” hanno dato la loro generosa disponibilità Emanuele Rossi del quotidiano Il Messaggero e Giovanni Piazza, corrispondente della stampa locale. La sezione “genitori” è rappresentata dal signor Eugenio Tatulli mentre quella “docenti” dai professori Alessandro Borghi, Renata Galletti, Vincenza Genna, Barbara Paglialunga, Liberata Daniela Serra.

Anche l’aspetto della sede centrale dell’Istituto cambierà il 24 Maggio: su una parete esterna verrà dipinto un murales con il volto di Ilaria che guarderà con i suoi occhi profondi le ragazze e i ragazzi che ogni giorno arriveranno a scuola. Il murales sarà scoperto durante una cerimonia alla quale parteciperà il sindaco Alessandro Grando, l’assessore all’Istruzione Fiovo Bitti e l’Assessore al Turismo e alla Cultura Marco Milani. Venerdì 21 maggio Il TG 3 nazionale effettuerà delle riprese per un servizio da mandare in onda sulla Rai. La sezione ad indirizzo musicale dell’Istituto accompagnerà l’evento con una serie di brani preparati nel corso dell’anno. Occuparsi delle generazioni future, trasferire valori come la giustizia, la legalità, la tolleranza, è un dovere morale, al quale nessun adulto, tanto meno la Scuola, deve sottrarsi.

I.C. “Ilaria Alpi” – Ladispoli (RM)

