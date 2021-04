Moby Prince. Nuova commissione parlamentare di inchiesta

0 0

Oggi alla Camera la Commissione Trasposti ha dato il via libera alla nuova commissione parlamentare di inchiesta sul Moby Prince. I proponenti delle tre proposte di legge, poco prima del trentennale, avevano preso la decisione di arrivare con un testo unico e così è stato. E’ stata una scelta importante che va oltre ogni steccato ideologico, una scelta di grande sensibilità, spinta dalla voglia di verità e giustizia. Sempre di più la politica e le istituzioni sono al

nostro fianco e ci sentiamo meno soli.

Grazie anche al Presidente Sergio Mattarella, al Presidente Roberto Fico che hanno chiesto con forza di far luce su una strage che aspetta da anni la verità. Grazie alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ha scritto parole di forte sostegno ai magistrati di Livorno, Dott. Ettore Squillace Greco e Dott.ssa Sabrina Carmazzi, che stanno indagando alla luce delle conclusioni della precedente commissione.

Vorrei giusto ricordare che la causa civile intentata dai familiari delle vittime presso la sezione civile del Tribunale di Firenze è stata respinta, anche sulla base di una richiesta della Avvocatura di Stato, con la giustificazione che gli atti della commissione parlamentare hanno valenza unicamente politica. Ma non è così e speriamo che sia l’ultimo cortocircuito della Stato!

Siamo fiduciosi che la legge di istituzione della commissione arrivi quanto prima in aula, venga approvata all’unanimità e possa lavorare da subito sugli aspetti ancora oscuri della strage.

Luchino Chessa, presidente associazione10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus

Nicola Rosetti, Vice-presidente associazione 140 Familiari Vittime Moby Prince