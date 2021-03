Le Donne della Resistenza. Venerdì 12 marzo incontro telematico di Imbavagliati

0 0

Catarina Andreevna e Darja Chulcova sono due giovanissime giornaliste di Belsat, emittente televisiva polacca che trasmette anche in Bielorussia, che avevano semplicemente ripreso e coperto le manifestazioni antigovernative dello scorso novembre e per questo sono state incarcerate e condannate con una detenzione di due anni per “avere organizzato un evento volto a turbare l’ordine pubblico”.

Fortuna Bellisario era una donna del Rione Sanità di Napoli, casalinga e affettuosa madre di tre bambini. A soli 37 anni viene uccisa, proprio l’otto marzo del 2019, da suo marito Vincenzo Lo Presto, operaio edile di 43 anni, che già le aveva usato violenza. Da pochi giorni la notizia che il suo assassino, dopo solo due anni di carcere, è agli arresti domiciliari: un provvedimento giudiziario che ha provocato grande rabbia e sconforto in chi amava Fortuna e da parte di tutti quegli enti, associazioni, volontari che difendono le donne dal femminicidio, invitandole a denunciare….

Sono solo alcune delle storie che si racconteranno nel corso dell’incontro, ideato dalla giornalista Désirée Klain,“Imbavagliati, le Donne della Resistenza”, in programma sul neonato sito www.imbavagliati.it venerdì 12 marzo alle ore 17.30 e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e con il patrocinio di Articolo21. In onore delle settantamila italiane che eroicamente portarono avanti la Resistenza al femminile durante la seconda Guerra Mondiale e nel mese dedicato alla donna, il focus accenderà una luce, attraverso testimonianze dirette dall’Italia e dal mondo, sui diritti umani negati a giornaliste, attiviste che si battono strenuamente per difendere gli ultimi.