“Condividere e servire la croce e i crocifissi”. Dal 29 marzo

0 0

Aprirsi ad un amore più grande. Non basta essere in vita per essere vivi! Che cosa distingue colui che vive da colui che vivacchia o da colui che non muore, ma cessa di vivere? È urgente cambiare la nostra maniera di pensare: il Vangelo è la parola che ha la funzione non di risolvere i problemi, ma di far venire la voglia di pensare in modo diverso. È più che mai laico! Riscoprire il buonsenso di tendere l’orecchio al Vangelo inaudito.

APPUNTAMENTI

LUNEDI’ SANTO 29 MARZO

ore 21 online

“LE 7 PAROLE DI CRISTO” conversazione di MASSIMO CACCIARI

MERCOLEDI’ SANTO 31 MARZO

ore 21 online

“I GIORNI DEL NOSTRO DESTINO” conversazione di padre ERMES RONCHI

(in preparazione al TRIDUO PASQUALE)

VENERDI’ SANTO 2 APRILE

ore 21 online

“LA CROCE E I CROCIFISSI” conversazione di LUCIA GORACCI, inviata RAI a ISTANBUL