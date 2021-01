Usigrai e CdR Giornale Radio-Radio1: “Profondo sdegno per i messaggi odio contro Simona Sala”

0 0

“Usigrai e Cdr del Giornale Radio Rai esprimono sdegno per i messaggi di odio contro la Direttrice, Simona Sala, pubblicati sul web a seguito del confronto televisivo di ieri con il leader della Lega, Matteo Salvini, e a seguito del tweet pubblicato dallo stesso Salvini in chiusura di trasmissione. Fare le domande è parte essenziale del lavoro di tutti noi giornaliste e giornalisti della Rai Servizio Pubblico. E, ci spiace per il leader della Lega Matteo Salvini, le domande continueremo a farle. E certo non intimidisce nessuno la “Bestia” scatenata ad arte con un tweet contro la Direttrice del Giornale Radio e di Radio 1, Simona Sala, alla quale va la nostra solidarietà”. Lo scrivono in una nota l’Esecutivo Usigrai e il CdR Giornale Radio – Radio1.