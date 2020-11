Media e minori, l’iniziativa del Corecom Lazio

Il Corecom del Lazio, in collaborazione con la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’associazione Articolo21, organizza un approfondimento sul tema “Media, privacy e tutela dei minori”. L’appuntamento, in videoconferenza, è in programma giovedì 19 novembre 2020, dalle 17.30.

All’iniziativa è prevista la partecipazione, fra gli altri, della presidente Maria Cristina Cafini e della componente del Corecom Lazio, Iside Castagnola, di Roberto Natale (associazione Articolo21), Guido Scorza (Garante Privacy), Ivana Nasti (AgCom), Paola Spadari (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), Giovanni Parapini (direttore Rai per il Sociale), Donatella Pacelli, presidente del Comitato Media e Minori del Mise.

Aprirà i lavori, dopo i saluti istituzionali della vice ministra all’Istruzione, Anni Ascani, e della consigliera della Regione Lazio, Michela De Biase, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Per partecipare scrivere a: eventi@corecomlazio.it.