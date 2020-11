Oggi, appuntamento di “Un’ora con” insieme al professor Zamagni e padre Fortunato. Alle 18 l’incontro online promosso da Articolo21

Giovedì prende il via la tre giorni di The Economy of Francesco, l’appuntamento voluto dal Santo Padre per promuovere un processo di cambiamento globale sulla scia delle due encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. Tra i relatori dell’incontro internazionale, che si svolgerà in modalità online – assieme al Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus e a Vandana Shiva, membro del Forum internazionale sulla globalizzazione – ci sarà il professor Stefano Zamagni, presidente della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali.

Alla vigilia dell’iniziativa, mercoledì 18 novembre alle ore 18, Zamagni sarà uno dei due protagonisti di “Un’ora con”, il videoincontro periodicamente promosso da Articolo 21. Sarà l’occasione per un confronto sulle responsabilità dei media e dei comunicatori nel raccontare il necessario percorso di trasformazione economica, sociale, culturale.

Insieme a lui si confronterà con i partecipanti al forum padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, animatore del cammino che negli ultimi anni ha portato all’elaborazione della Carta di Assisi ‘Parole, non pietre’ contro i muri mediatici. E’ anche autore del recente La tunica e la tonaca, un libro dedicato all’importanza di saper ‘ricucire gli strappi’.

E’ possibile seguire l’incontro sul sito sanfrancesco.org e sulla pagina facebook della “Rivista San Francesco”.