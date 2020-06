Rai. Usigrai: “il canone? Prima si restituisce il maltolto”

“Il canone Rai? Prima si restituisce il maltolto. E così finalmente si potrà parlare di tetti pubblicitari, ovviamente insieme al Sic e ai limiti antitrust. A meno che non si voglia far passare come conquista il fatto di restituire alla Rai soldi che già dovevano essere da anni del Servizio Pubblico, e giustificare così una cortesia fatta ad alcuni privati”. E’ quanto scrive l’Usigrai in una nota.

Inoltre se vogliamo fare una discussione seria, bisogna farla ricordando alcuni fatti:

1- alla Rai è stato tolto il 5% in maniera strutturale;

2- sottratto anche il 50% dell’erroneamente definito “extragettito”; in totale 200 milioni di euro all’anno che spettano alla Servizio Pubblico da anni.

3- la Rai attende il versamento di 80 milioni previsti dalla Legge di Bilancio e incomprensibilmente ancoda non versati dal governo;

4- nel 2014 sono stati tolti 150 milioni alla Rai, con una norma su cui pende giudizio di costituzionalità.

5- la Rai ha il canone più basso d’Europa. E il numero più basso di giornalisti in proporzione alle ore di trasmissioni autoprodotte.