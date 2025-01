Dopo tre anni l’Europa di David Sassoli non esiste più

0 0

“L’Europa è anche e soprattutto bisogno di un nuovo progetto di speranza che ci accomuni, che possa incarnare tutti i valori che ci uniscono, la nostra civiltà, che sia ovvio per tutti e quindi comunque ci permetta di unirci”.

Non sembrano passati 3 anni ma 300 dalla scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ma per noi amico con cui avevamo fondato insieme Articolo21, perché ci univano ideali, obiettivi, preoccupazioni. David, uomo di pace ma di intransigente difesa della libertà e della Costituzione.

Ci manca moltissimo. Umanamente a ciascuno di noi. Collettivamente come un grande politico e promotore di progetti giusti, di solidarietà, di comunità, di speranza in futuro costruito prima di tutto dalla società, dalla cittadinanza, dalla partecipazione.

Tutto questo oggi lo cerchiamo invano intorno a noi. Ricordandolo a Bruxelles, Laura Rozza Giuntella ha giustamente sottolineato che “Occorre che ci aggrappiamo, con tutte le nostre forze in questo momento drammatico, alla testimonianza di David come uomo generosamente immerso nella politica. Era di quelle persone, competenti e disinteressate, che fanno politica non per sé ma per gli altri», perché «credono fermamente che la politica serva per cambiare le cose, per costruire bene comune secondo un progetto condiviso. Una politica non per salvare se stessi ma salvare gli altri.”

Purtroppo viviamo in un tempo amaro che David ha intuito ma non ha visto in faccia nella sua forma feroce.

E la politica oggi sembra attuare quasi una sorta di rimozione non tanto della sua personalità, quanto della struggente politica della speranza che David insegnava e praticava.

Noi che con lui abbiamo condivido tante battaglie e tante riflessioni rimpiangiamo anche, profondamente, quella sua capacità speciale di entrare in sintonia con le persone, con chiunque gli si avvicinasse, con portatori di valori comuni ma anche con chi ragionava diversamente da lui, lontano dalle personalizzazioni, dalle urla, dagli occhi strabuzzati, dalla parola cattiva.

Quanto ci servirebbe oggi David, con la sua politica della speranza!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21