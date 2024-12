Vicenda Caffo. Odg, Usigrai, GiULiA giornaliste: l’informazione non ha il compito di precostituire e confezionare attenuanti, ma di raccontare la verità

0 0

Leonardo Caffo è stato dichiarato colpevole e condannato a 4 anni per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti della ex compagna. Questa è la notizia.

Nel pieno rispetto del garantismo, per cui una condanna diventa definitiva dopo il terzo grado di giudizio, un imputato tale resta, sempre, e quindi anche sui media, e non diventa mai una vittima. Come invece è successo nella narrazione del caso e della sentenza.

“Colpito io per educarne altre mille” è una affermazione, pesante e pericolosa specie se inserita in un titolo di giornale, che alimenta una attenuazione, quando non addirittura una negazione, delle responsabilità, determinando, in un approccio narrativo unidirezionale, una rivittimizzazione della donna. Alla quale è stato riservato uno spazio ridotto, se non inesistente, per chiarire la sua storia e la sua posizione.

Utilizzare Caffo per una lettura politica della violenza è in contrasto con l’articolo 5 bis del Testo unico deontologico e con il Manifesto di Venezia, così come riportare solo le parole dell’uomo, che sostiene, come dichiarato in alcune interviste, di non dovere neppure scuse, se non sul piano morale, definendosi addirittura bersaglio di un clima punitivo nei confronti degli uomini e mettendo in discussione anche l’intitolazione di un evento letterario a Giulia Cecchettin. Colpevole, a suo dire, di aver generato un clima da caccia alle streghe. Ergendosi così a giudice di scelte altrui e di iniziative a contrasto della violenza alle donne, stimolato peraltro da quesiti che tendono a rimettere in discussione il peso sociale della violenza e, nel caso specifico, di un femminicidio

L’Osservatorio Step. Ricerca e Informazione, sul racconto della violenza maschile alle donne a mezzo stampa, segnala con preoccupazione come questa narrazione leda la dignità di tutte le donne, delegittimi la cultura del cambiamento contro ogni forma di violenza, attribuisca una colorazione politica e partitica a un problema sociale, la violenza di genere, che non può mai prescindere dal linguaggio usato e dal rispetto della vittima.

Allarma anche la scelta di spettacolarizzare il fatto, in alcuni casi limitandosi a riprodurre passaggi di articoli di altre testate, che riportano semplicemente le parole di Caffo senza inquadrare criticamente la vicenda. L’informazione non ha il compito di precostituire e confezionare attenuanti, ma di raccontare la verità.

