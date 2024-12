Piccole storie per grandi obiettivi: a Natale si possono realizzare i propri sogni grazie alla solidarietà dal basso

0 0

A chiusura di questo 2024 la solidarietà dal basso si conferma uno strumento fondamentale per vincere battaglie apparentemente insormontabili. Basta un piccolo gesto infatti per creare una catena che può permettere a chi vuole realizzare un sogno o si trova ad affrontare un bisogno di riuscirci senza sentirsi solo. Sono numerose le iniziative nate a ridosso del Natale, periodo più generoso dell’anno per antonomasia, a cominciare dagli aiuti, che proseguono, verso coloro i quali si sono ritrovati in situazioni emergenziali, come le alluvioni di due mesi fa in Emilia.

Marco e Chantal hanno ricevuto un aiuto significativo dopo che l’esondazione del fiume Idice ha invaso la loro casa di Castenaso, durante le alluvioni di ottobre. Contemporaneamente i genitori di una scuola dell’infanzia di Anzola dell’Emilia si sono organizzati per contribuire dopo che l’Istituto si è allagato. Proprio durante questi giorni drammatici, la solidarietà degli italiani ha permesso di raccogliere 57mila euro per cinquanta famiglie del borgo di Botteghino, nei pressi di Bologna, che ha subito grossi danni dall’alluvione.

Nel 2024 è stato enorme anche il supporto verso i singoli. Grazie all’aiuto di centinaia di donatori, è stato possibile acquistare una protesi mioelettrica per il piccolo Noah, nato senza una mano. Marcello invece sta provando ad abbattere le barriere architettoniche della sua abitazione dopo che un incidente lo ha costretto su una sedia a rotelle. Un po’ di indipendenza è quella che auspica Daniela per le sue cugine, rimaste senza i genitori in età adolescenziale. Ha deciso quindi di rivolgersi alla solidarietà online per assicurare loro un futuro.

Anche quest’anno sono state numerose le iniziative solidali in aiuto di chi sta affrontando problemi di salute: i genitori della piccola Sara, in lotta contro la leucemia, hanno raccolto 67mila euro, frutto della generosità di centinaia di donatori. Gloria e Stefano, entrambi con qualche problema di salute, hanno chiesto aiuto per continuare la loro vita insieme a Elwood, un bassotto a pelo duro di tre anni.

Silvia, prigioniera del dolore da 24 anni, proverà un intervento speciale negli Stati Uniti. Mentre Claudio ha raccolto ottomila euro per la sua lotta contro il glioblastoma, Tullio dovrà effettuare numerosi controlli all’Istituto dei Tumori di Milano. Per la piccola Helena, che avrà bisogno di controlli periodici al Bambin Gesù, è partita una catena solidale. Allo stesso tempo sono stati donati 28mila euro affinché la piccola Emma possa essere ricoverata in una clinica all’estero che tratta i danni cerebrali con le cellule staminali.

In vista del Natale, la mamma di una bambina di undici anni ricoverata al Bambin Gesù di Roma ha deciso di lanciare un’iniziativa solidale per acquistare i regali per i bimbi nelle stesse condizioni della figlia. L’Associazione Lo Scrigno di Quaglietta ha lanciato un fundraising per garantire un defibrillatore alla piccola comunità irpina. Mentre la Community Estesa di Donare un Sorriso di Napoli sta organizzando una raccolta il cui ricavato sarà destinato ad aiutare le famiglie dei bambini in cura presso il primo Policlinico di Napoli, e alla Comunità di S. Egidio.

Le iniziative però non riguardano solo problematiche legate alla salute. Dopo il crollo del pavimento dello spazio culturale romano fivizzano27, i gestori hanno raccolto decine di donazioni per i lavori di ristrutturazione. Anche a Calcio, in provincia di Bergamo, l’Associazione Be.E Young si è rivolta alla solidarietà dal basso per organizzare iniziative sociali e culturali, così come Naviglio Sport, per l’acquisto di un nuovo furgone. Piccole storie per grandi obiettivi: gli amici di Fifo, titolare di un locale di Venezia, si sono organizzati per dargli una mano dopo che ha subito una rapina. Inoltre anche a natale, come dimostra la battaglia di Dunia per una cinofillia utile, la generosità verso gli animali non viene mai meno. Non mancano infine le iniziative per l’ambiente, come la riqualificazione di un giardino invernale in Umbria realizzata da Betony, e quelle per lo sport: i proventi raccolti dal fratello di un istruttore di fitness sardo aiuteranno lui e un collega a partecipare ai campionati mondiali a Miami a Gennaio.

Per un Natale, anche quest’anno, all’insegna della generosità e dell’altruismo.

