Chiediamo l’urgente liberazione di Cecilia Sala – Lettera aperta all’Ambasciatore Reza Sabouri

Ambasciatore Mohammad Reza Sabouri, (mail: iranemb.rom@mfa.gov.ir)

la giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata nel suo Paese, senza una motivazione formale. Ed è stata reclusa nella prigione di Evin di Teheran, nota per la concentrazione dei dissidenti politici. Cecilia Sala è una giornalista che ha sempre raccontato con verità e coraggio la realtà di cui è testimone. Per questa sua professionalità si è guadagnata il rispetto e la credibilità che le sono riconosciuti in Italia, con la collaborazione in importanti quotidiani e la presenza in trasmissioni televisive come specialista di area.

trattenere Cecilia Sala in carcere è un’ingiustizia, che genera riprovazione per il suo Paese. L’Iran invece avrebbe bisogno di uscire dall’isolamento internazionale in cui si è chiuso per le pesanti persecuzione dei dissidenti e per la violenta repressione posta in essere contro la libertà delle donne. Pertanto, chiedo che riferisca al suo Governo la profonda preoccupazione di tutto il Popolo italiano per l’ingiusta detenzione di Cecilia Sala e la richiesta di una sua urgente liberazione. Auguro al suo Popolo un’imminente stagione di libertà e prosperità, che merita per le enormi sofferenze patite, nonostante la sua grande tradizione di cultura e civiltà.