Bando di concorso per racconti fotografici: Scatti di libertà, ieri, oggi… domani?

Nel 2025, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, si deve assumere un impegno straordinario per mantenere vivo il ricordo di chi ha lottato, con le armi e senza armi, per darci libertà, democrazia e pace, beni preziosi, che non possono, però, ritenersi acquisiti una volta per tutte. La fase storica che stiamo vivendo, segnata dall’oppressione e dalla violenza della guerra, con le sue tragedie e i suoi orrori, testimonia come gli ideali di libertà, democrazia e pace vadano difesi e perseguiti tutti i giorni, perché sono l’eredità più importante che ci hanno lasciato le donne e gli uomini della Resistenza.

Per riflettere e confrontarsi, in particolare, sul valore della libertà, L’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di San Martino-Travacò Siccomario indice un concorso fotografico per racconti.

Il tema del concorso è l’importanza della libertà di espressione, di pensiero, di partecipazione. Le immagini fotografiche presentate dovranno far riflettere sui profondi cambiamenti che si sono verificati nella storia o che si stanno verificando oggi. E dovranno trasmettere il significato e il valore della libertà nel mondo attuale.

La modalità comunicativa che le/i partecipanti dovranno utilizzare è il racconto fotografico, lo storytelling: una tecnica di comunicazione che consiste nel raccontare una storia attraverso le immagini. Singole foto che, disposte in sequenza, sanno comunicare, con forza e chiarezza, un’idea centrale.

Le modalità di presentazione dei fotoracconti sono due:

immagini fotografiche, in sequenza, raccolte in una pagina (un solo file jpg, 300 dpi). Per ogni fotoracconto è consentito un massimo di 8 immagini (colori o B/N), con titolo ed eventuali didascalie. Una sorta di fumetto creato con scatti fotografici;

immagini fotografiche, in sequenza, raccolte in un video (no videoripresa; un solo file della durata max di 3 minuti), con voce narrante ed eventuale sottofondo musicale.

Le immagini utilizzate per creare i fotoracconti, nelle due modalità, dovranno essere – inutile dirlo – fotografie originali, scattate dalla/dal partecipante al concorso.

Il concorso, gratuito e aperto a tutte/i senza limiti di età, è rivolto anche a studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che possono partecipare individualmente o in gruppo.

I lavori vanno consegnati entro il 15 marzo 2025.

