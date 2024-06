A Passaggi Festival ovunque c’è un libro. La XII Edizione dal 26 al 30 giugno a Fano

0 0

Tra gli ospiti: Luigi Manconi (Premio Passaggi), Alessandro Cattelan (Premio Fuori Passaggi), Barbara Stefanelli (Premio giornalistico ’Andrea Barbato’), Nando dalla Chiesa, Marcello Veneziani, Roby Facchinetti, Alessandra Mussolini, Rita Cucchiara, Francesco Costa, Eterobasiche, Luca Bizzarri, Luca De Gennaro, Gianluca Grignani, Carlotta Vagnoli, Nico Acampora, Ludovico Tersigni

Oltre 150 eventi, 190 ospiti e 23 rassegne in 12 sedi tra centro storico e zona mare

Le novità e gli aggiornamenti della XII Edizione a Fano (PU) da mercoledì 26 a domenica 30 giugno

Ancora pochi giorni di attesa e si apriranno i libri della dodicesima edizione di Passaggi Festival, l’evento estivo dedicato alla saggistica e alla non fiction, in calendario a Fano (PU) da mercoledì 26 a domenica 30 giugno. Un programma ricco di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito per lettori di ogni età con oltre 150 eventi e 190 ospiti, 23 cicli di incontri tra rassegne librarie e appuntamenti culturali, 80 libri protagonisti sui palchi del festival distribuiti in 12 sedi tra centro storico e lungomare, circa 120 le persone dello staff – in gran parte giovani, studenti e volontari- impegnate nella progettazione e nella logistica. Un grande sforzo organizzativo per una manifestazione che promuove un’intera città attraverso la cultura e che rifletterà quest’anno sul tema ‘L’errore e l’artificio’, in cui l’imperfetto essere umano tenta di creare, con l’intelligenza artificiale, qualcosa di perfetto.

I grandi nomi in Piazza XX Settembre, prime novità e aggiornamenti

Sul palco centrale di piazza XX settembre si avvicenderanno i nomi più noti al grande pubblico. Si aprirà con Alessandro Cattelan giovedì 27 giugno (ore 21.30) che riceverà il ‘Premio Fuori Passaggi’ per la sua coraggiosa impresa culturale, la nascita della casa editrice ‘Accento’. Ne parlerà sul palco con lo scrittore e direttore di ‘Accento’ Matteo B. Bianchi e con il consulente editoriale Gianmario Pilo.

Subito dopo, alle 22.30, un altro importante riconoscimento: il Premio Passaggi 2024, dedicato a chi si è distinto per statura morale e produzione editoriale. A riceverlo sarà Luigi Manconi, politico e sociologo da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani. L’autore, che presenterà i suoi libri “Poliziotto-Sessantotto. Violenza e democrazia” (Il Saggiatore) e “Di chi è la mia vita?” (Il Nuovo Melangolo), dialogherà con il saggista Marino Sinibaldi.

Sempre in piazza, venerdì 28 sarà assegnato il premio giornalistico ‘Andrea Barbato’ a Barbara Stefanelli che converserà col direttore di Rai News Paolo Petrecca sul suo libro “Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi” (Solferino).

Del coraggio delle donne parlerà anche Nando dalla Chiesa (28/6), sociologo e presidente del comitato scientifico di Passaggi, che presenterà il suo libro “Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore” (Solferino), insieme con l’attrice Beatrice Luzzi e la scrittrice e giornalista Annarita Briganti.

Attualità, arte e sentimenti: la rassegna proseguirà con Marcello Veneziani (29/6) giornalista e scrittore, autore de “L’amore necessario. La forza che muove il mondo” (Marsilio) intervistato dalla giornalista Hoara Borselli; a seguire l’inconfondibile voce dei Pooh Roby Facchinetti (ore 22.30) che presenterà il suo “Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore” (Sperling & Kupfer) in dialogo con Claudio Salvi e Alessandra Mussolini (30/6), autrice de “Il gioco del buio” (Minerva), libro nel quale racconta, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita. Ne parlerà sul palco con Anna Rita Ioni.

Il discorso notturno che chiuderà il programma di Piazza XX settembre sarà una lectio magistralis conclusiva sul tema del festival e sarà pronunciato dalla professoressa Rita Cucchiara (30/6, ore 22.30), esperta di Ai di fama internazionale.

Al Pincio spazio alla musica, ai social e allo spettacolo

Saranno come sempre i giardini del Pincio con la rassegna ‘Fuori Passaggi’ad accogliere il pubblico più giovane amante della musica e dei social.

Ad aprire gli incontri il giornalista Francesco Costa (27/6) che presenterà ‘Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano” (Mondadori) con Annarita Briganti. Nello stesso giorno alle 22.30 saliranno sul palco le Eterobasiche, Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis con ‘Ritratto di un maschio’ (Einaudi) romanzo che tratteggia un’esilarante fenomenologia del maschio eterosessuale di oggi. Ne parleranno con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica. Venerdì 28 l’ospite sarà Luca Bizzarri, che ha calcato i palchi di teatri e cinema regalando al pubblico irresistibili gag e personaggi iconici. Intervistato dal magnifico duo dei Lunatici di Rai Radio 2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, presenterà “Non hanno un amico” (Mondadori), 101 riflessioni, divertite e divertenti con le quali dipinge un ritratto caustico della società italiana contemporanea. Alle ore 22.30 sarà la volta di Luca De Gennaro, uno dei più grandi dj italiani, con il suo libro, “Generazione alternativa 1991-1995” (Rizzoli) che racconta l’imprevedibile storia dei primi anni Novanta quando la musica underground ha conquistato le classifiche e rivoluzionato il mercato. Sabato 29 giugno Gianluca Grignani (ore 19.30) con il co-autore Eugenio Arcidiacono presenteranno “Residui di rock’n’roll. Diario sincero di un artista” (Edizioni San Paolo) in dialogo con la scrittrice Valentina Farinaccio. Un libro nel quale, seguendo il filo delle sue canzoni più belle (e guardando alle prossime che stanno vedendo la luce), Grignani si mostra al pubblico con sincerità e il desiderio di trasmettere e provocare emozioni. A seguire Carlotta Vagnoli (ore 21.30) darà voce alla generazione dei millennials con il suo ultimo libro “Animali notturni” (Einaudi) conversando con la giornalista Jessica Chia. Domenica 30 la rassegna chiude con due appuntamenti: Nico Acampora autore con Elisabetta Soglio di “Vietato calpestare i sogni. La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi” (Solferino) intervistato dal giornalista Paolo Notari; Ludovico Tersigni attore e presentatore tv ci parlerà del suo “Ci vediamo oltre l’orizzonte” (Rizzoli), un viaggio alla ricerca di se stessi, per tornare a respirare e ritrovare la felicità. Sul palco con l’autore ci sarà la promoter musicale Ivana Stjepanovic.

Novità, proposte, iniziative: Passaggi cresce con il territorio

Passaggi cresce anche nelle iniziative, nelle proposte e nell’attenzione per il pubblico. A partire dall’impegno dell’organizzazione per garantire quest’anno un maggior numero di incontri con l’interpretariato LIS in collaborazione con la sezione di Pesaro e Urbino dell’E.N.S., ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi e grazie al sostegno di Dago Elettronica.

Tra le novità le rassegne dedicate alla storia, alla letteratura al femminile e ai libri che parlano di libri (tra gli ospiti, Mauro Canali, Antonio Polito, Elisabetta Fiorito, Cristina Scocchia, Amedea Pennacchi, Simonetta Fiori, Marco Revelli); gli spettacoli teatrali a ingresso gratuito (con gli attori Francesco Pompilio e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Rossi che sarà sul palco con Giulia Bellucci e Nicola Gaggi) e gli incontri con gli autori nella libreria del festival gestita da Librerie.Coop in piazza Amiani (tutti i giorni alle 19). Dai libri alle altre proposte culturali che stringono il legame del festival con il territorio: non mancheranno mostre (le graphic novel inedite di ‘Una lettura tra le nuvole’, l’esposizione fotografica a cura di Centrale Fotografia in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Apolloni di Fano, la mostra di disegni decò organizzata dalla Galleria Gasparelli), visite guidate alla scoperta di Fano a cura di Manuela Palmucci, pratiche di benessere con l’Associazione Meditamondo, aperitivi scientifici coordinati dai docenti Unicam, masterclass gratuite a cura di Scuola Passaggi, laboratori per i più piccoli in collaborazione con Memo, Unicam, Volontari di Nati per Leggere e Frolla MIcrobiscottificio. Da questa edizione, al miglior laboratorio sarà assegnato il Premio “Elisa Mascarucci”, dedicato alla memoria della giovane fanese (30/6).

Per saperne di più, Passaggi istruzioni per l’uso

Il festival non si ferma sui palchi più grandi di piazza e Pincio, ma prosegue nelle tante sedi che vanno dal mare -Bon Bon del Lido, Bagni Elsa a Fosso Sejore, Bagni Torrette- al centro storico (Chiostro delle Benedettine, ex Chiesa di San Francesco, Bastione Sangallo, Uccellin Bel Verde, Memo). Arte, filosofia, scienza, storia, economia, politica e attualità, benessere, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, graphic novel, letteratura al femminile e libri che raccontano altri libri sono gli argomenti nei quali si declinerà la saggistica di Passaggi con incontri e rassegne tematiche dal mattino a tarda notte. Tutti gli eventi sono gratuiti (tranne le visite guidate) e senza prenotazione (ad eccezione dei laboratori prenotabili su Passaggifestival.it).

Fare Cultura è un’Impresa. Ecco quelle che ci sostengono

Passaggi è promosso e organizzato dall’associazione Passaggi Cultura in collaborazione con Librerie.Coop. Il festival è ideato e diretto da Giovanni Belfiori, la vicedirettrice è Ludovica Zuccarini, presidente del Festival è l’ex sindaco di Fano, Cesare Carnaroli. Il Comitato Scientifico che assegna i premi del festival è presieduto da Nando dalla Chiesa e composto da Alessandra Longo, Claudio Novelli, Giorgio Santelli, Marino Sinibaldi.

La manifestazione è sostenuta da Comune di Fano, Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche. Si avvale del patrocinio di Associazione Italiana Editori, Centro per il Libro e la Lettura, Liceo Nolfi Apolloni Fano, Ministero della Cultura, Università di Camerino, Fondazione Marche Cultura.

Gli enti e sponsor privati che aiutano il festival sono: Coop Alleanza 3.0, Profilglass (main sponsor); BCC Fano, Aset e Renco (Premium Sponsor); Renier Associati Group e Schnell (Platinum Sponsor); Valmex, Earth System, Fondazione Carifano (Gold Sponsor); Aboca, Bacedo, Pietrelli Porte, GM Costruzioni (Silver Sponsor); Pesceazzurro, Termomet (Bronze Sponsor).

Sono sostenitori del festival: Isa Infissi, Dago, Union moda.

Sono partner tecnici e amici della manifestazione: Enoteca Biagioli (Fano), Buena Siesta (Fano), Comunica (Fano), Reverde Regini Garden (Fano), Studio 99 (Repubblica di San Marino), Studio Legale Omiccioli (Fano), Taverna Cittadina (Fano), Casarredo (Fano), Fenice (Fano) Fondazione Agraria Cante di Montevecchio (Fano)

Tutto il programma e gli aggiornamenti su Passaggifestival.it

