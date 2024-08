Sudan, 500 giorni di guerra nell’indifferenza del mondo

0 0

In Sudan oggi sono 500 giorni dall’inizio del conflitto che ha causato la più grave crisi di sfollati al mondo con circa 11 milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case, oltre ad una terribile malnutrizione infantile e la diffusione di epidemie.

La risposta umanitaria delle organizzazioni e donatori internazionali si è rivelata finora fallimentare, mentre l’accesso alle cure mediche continua a essere ostacolato da entrambe le parti in conflitto. Circa l’80% delle strutture sanitarie non è più agibile, e la stagione delle piogge sta aggravando la situazione, causando il crollo di ponti cruciali per gli spostamenti del personale medico e della popolazione.

“È necessario un intervento tempestivo che consenta agli aiuti di raggiungere le persone in difficoltà. Non c’è più tempo da perdere” affermaEsperanza Santos, coordinatrice delle emergenze di MSF a Port Sudan.

I combattimenti tra le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armate Sudanesi (SAF), cominciati nella capitale Khartoum il 15 aprile 2023, si sono estesi in molte altre zone del paese, scatenando una crisi umanitaria senza precedenti. Il conflitto ha provocato decine di migliaia di morti e feriti. Tra aprile 2023 e giugno 2024, MSFha curato 11.985 feriti di guerra negli ospedali supportati dall’organizzazione.

La violenza in Sudan ha dato origine alla più grave crisi di sfollati al mondo: secondo le Nazioni Unite, circa 11 milioni di persone, ovvero 1 persona su 5 in Sudan, sono state costrette a fuggire dalle proprie case, andando incontro a numerosi spostamenti.

Nel frattempo, le soluzioni politiche alla crisi vacillano e la malnutrizione aumenta a causa dell’inflazione dei generi alimentari e della mancanza di forniture umanitarie. Oltre alla situazione disastrosa dcampo di Zamzam, nel Darfur settentrionale, i centri di alimentazione terapeutica di MSF in altre aree del Darfur, come El Geneina, Nyala e Rokero, sono pieni di pazienti, e lo stesso vale per i campi per sfollati nel Ciad orientale. Dall’inizio della guerra fino a giugno 2024, i team di MSF hanno curato 34.751 bambini con malnutrizione acuta.

“Oggi i bambini muoiono di malnutrizione in tutto il Sudan. Gli aiuti di cui hanno urgente bisogno arrivano a malapena e, quando arrivano, vengono spesso bloccati” afferma Tuna Turkmen, coordinatore delle emergenze di MSF in Darfur.“A luglio, per esempio, i camion con le forniture di MSF sono stati bloccati in due diverse località del Darfur prima di poter giungere a destinazione. Due camion sono stati trattenuti dalle RSF e uno è stato sequestrato da uomini armati non identificati”.

La situazione è critica anche nel Sudan orientale e centrale. “A sud di Khartoum, il blocco di forniture mediche e di personale internazionale diretto negli ospedali è durato diversi mesi. Sta diventando sempre più difficile fornire ai nostri pazienti l’assistenza medica di cui hanno bisogno, compresa quella per le donne in gravidanza e di pronto soccorso” dichiara Claire San Filippo, coordinatrice delle emergenze di MSF in Sudan.

Oltre agli impedimenti posti dalle parti in conflitto, tra cui il non rispetto delle leggi, l’insicurezza, gli ostacoli burocratici e i permessi ritardati o negati per raggiungere le popolazioni colpite, ora anche le calamità naturali ostacolano i movimenti del personale umanitario e l’arrivo delle forniture. La stagione delle piogge è al suo culmine e le forti piogge hanno già allagato diversi punti di attraversamento e spazzato via strade e ponti cruciali.Con il crollo del ponte di Mornei nel Darfur occidentale, l’unica via che collega il Darfur centrale e meridionale al Ciad, da dove arrivano i rifornimenti, milioni di persone non potranno ricevere l’assistenza tramite vie stradali.

Inoltre, si registra già un aumento dei casi di malaria e di malattie trasmesse dall’acqua, con focolai di colera accertati in almeno 3 stati. Tra i bambini la minaccia di malattie prevenibili con i vaccini, come il morbillo, è incombente, anche perché la guerra ha interrotto le campagne di vaccinazione.

Nel frattempo, il conflitto ha messo fuori servizio quasi l’80% delle strutture sanitarie, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, paralizzando un sistema sanitario già in difficoltà. Solo a El Fasher, le strutture supportate da MSF sono state attaccate 12 volte. Rimane solo un ospedale pubblico parzialmente funzionante e in grado di effettuare interventi chirurgici, da quando i combattimenti si sono intensificati in città a partire da maggio.

