“La storia vergognosa” di Nella Condorelli al Festival Internazionale del Documentario⁩

Vola a Milano “La storia vergognosa” il film documentario di Nella Condorelli dedicato alla Grande Emigrazione Italiana del primo Novecento nelle Americhe, una vicenda di cui si parla poco, che toccò tutte le regioni d’Italia da Nord a Sud, con numeri che fanno impallidire quelli dell’immigrazione extracomunitaria di oggi, sulle stesse rive che 120 anni fa videro emigrare cinque milioni di italiani. Il film documentario è stato selezionato ufficialmente nella rosa dei documentari italiani più significativi dell’anno in corso da “Visioni dal Mondo. Festival Internazionale del Documentario”, Milano 17-21 settembre 2020, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, www.visionidalmondo.it

Presentato in sala al Taormina Film Festival lo scorso 16 luglio, La storia vergognosa è scritto e diretto da Nella Condorelli, interpreti Enrica Rosso, Francesco Foti, Carmelo Rappisi, Evelyn Famà, Fiorella Migliore, con la cantautrice folk palermitana Matilde Politi, il contributo del percussionista Alfio Antico, e la partecipazione di due Maestri del teatro dei nostri tempi : Leo Gullotta che legge le stupefacenti lettere di Felicia e Giuseppe Pendino e del cugino Franck Urso, emigrati dai Monti Sicani nel 1907 e in prima fila nei grandi scioperi americani del 1911, e José Luis Ardissone, nato in Paraguay da genitori italiani, e fondatore del pluripremiato Arlequin Teatro notissimo in tutto il continente sudamericano.

Musiche di Massimo Zamboni, ex CCCP e CSI, del chitarrista argentino Andres Laprida, del cantastorie bagherese Paolo Zarcone, dei musicisti Riccardo Samperi e Claudio Allia, fotografia di Vincenzo Condorelli aic, montaggio di Bruno e Fabrizio Urso, color di Ugo Laurenti.

Tanti e interessantissimi i materiali di repertorio video e fotografici rintracciati dalla regista con un lunga ricerca anche in archivi europei e americani, molti gli inediti, come i frammenti del viaggio sull’Oceano Atlantico di un vapore con mille emigranti veneti e lombardi da Genova a Rio de Janeiro, le rarissime immagini dell’America latina e degli Stati uniti primo Novecento, da New Orlean ad Ybor City, dalla Grandi Praterie alla Grande Frontiera.

La storia vergognosa è prodotto da Factory Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà, la collaborazione dell’Archivio Storico del Movimento Operaio e Democratico, e della Sicilia Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Cinema. Supporto alle riprese dei comuni siciliani di Castiglione di Sicilia, Comiso, Alia e di numerosi privati.E’ riconosciuto film d’interesse culturale dal Ministero ai Beni le Attività culturali e il Turismo Direzione Generale del Cinema.