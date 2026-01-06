Sempre nella logica della politica-capriccio, Trump potrebbe svegliarsi con una voglia insopprimibile di Sicilia, in quanto isola essenziale per la sicurezza nazionale degli Usa nel Mediterraneo. Me la vedo la Meloni dare ragione a Trump, affermando – con orgoglio e decibel – che in effetti la Sicilia è una piccola Groenlandia e la sicurezza degli Usa è l’ombrello sotto il quale riposa quella dell’Italia e quindi donare suolo è da patrioti. Fantapolitica? Forse, ma se l’arbitrio del più forte non incontra ostacoli ma solo servo encomio, tutto diventa possibile.

Seguendo il ragionamento acrobatico della Meloni, il Venezuela ha scatenato una guerra ibrida contro gli Usa, a base di droga e malavita; così gli Usa lo hanno attaccato legittimamente, arrestando Maduro, ma in realtà si sono difesi. Se il teorema meloniano fosse rigoroso, gli Usa potrebbero attaccare l’Italia e deportare Mattarella, per ‘’difendersi’’ dalla guerra ibrida mossa dall’Italia mediante la mafia, che aggredisce il popolo americano con droga e malavita.