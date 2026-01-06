L’Italia chieda a Israele la revoca delle sanzioni alle Ong – Lettera aperta al Ministro Tajani

Le chiedo di inviare una nota di protesta allo Stato di Israele, per chiedere la revoca della decisione del Governo Netanyahu di escludere dai Territori Palestinesi le Ong che non forniscono dati sui propri operatori palestinesi, per non esporli a rappresaglie dell’esercito israeliano. La privazione dell’apporto di queste Organizzazioni umanitarie renderebbe ancor più insostenibile la vita di quelle popolazioni, già stremate da fame, freddo e mancanza di cure.

Ministro degli Esteri, Antonio Tajani,

altri Paesi – Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera – si sono attivati per denunciare pubblicamente questa ulteriore iniziativa disumana adottata dal Governo israeliano. Anche l’Italia deve farlo, se non vuole diventare complice di un progetto di genocidio, sempre più drammaticamente raffinato. Di fronte a una tragedia umanitaria come quella in atto in Palestina, il silenzio dell’Italia sarebbe un’umiliazione indelebile per il nostro Paese, in totale contrasto con la tradizione di aiuto fornito alle popolazioni colpite da guerre e calamità.

Con vigilanza umanitaria,