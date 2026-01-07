Il dimenticato delitto Regeni, paradigma del potere mondiale

0 0

In Egitto non esiste una vera e propria iniziativa privata, se non mediata dal regime. L’occupazione dello stato da parte degli apparati militari è totale, con posti di blocco che, con la scusa del terrorismo, controllano i cittadini pretendendo ogni genere di multe e balzelli, di cui non resta traccia di ricevuta. Per questo gli egiziani girano di notte a luci spente. Il criterio di occupazione si estende bene ai criminali che agiscono indisturbati e coperti, purché paganti e collaboranti.

A quasi dieci anni dal delitto Regeni si sa che lì esistono “criminali che rapiscono gli stranieri per estorsione”. Questa notizia è emersa quando fu “trovato” il passaporto di Regeni in una macchina di criminali traditi e uccisi dalla polizia. Tutte le fandonie che il potere egiziano ha costruito sulla scomparsa del ricercatore di Cambridge portano alla stessa matrice, l’ostentazione volgare di un potere incontrastato, che può letteralmente fare di ogni essere umano, egiziano o straniero, quello che vuole. Fare sparire chiunque e fare ritrovare chiunque; come per Regeni, che fu lasciato, massacrato e in piedi, lungo una strada trafficatissima. Fosse stato un delitto normale il corpo sarebbe ancora nel deserto. Un messaggio in stile mafioso, da recapitare, non all’Italia.

Credere che possano esistere “Sindacati indipendenti” in Egitto è assolutamente una sciocchezza. Il povero Regeni, a sua insaputa, aveva intrapreso una ricerca che non aveva alcun fondamento scientifico, stante che il suo referente, all’interno dei presunti sindacati, è un collaboratore, ancora oggi, dei servizi egiziani. L’eventuale sua iniziativa sindacale era comunque gestita dal governo.

Al processo infinito in corso a Roma, per il delitto Regeni, manca un tassello. Nulla è giunto alle indagini dall’università di Cambridge, che aveva dato un aiuto economico a Regeni per raccogliere dati sui fantomatici “sindacati indipendenti”. L’aiuto del Regno Unito potrebbe smascherare un vile regime, con cui invece si dialoga, un potere che sintetizziamo con il termine Mafiascismo. Un potere, che cresce nel mondo, fondato su violenza e sopraffazione. Prossimo obiettivo: Groenlandia.

