Giornata internazionale dei diritti umani. Padova, 10 dicembre

“Per molti la politica oggi è una brutta parola. E tuttavia, può funzionare il mondo senza politica? Si può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica?” Sono queste le domande poste da Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli Tutti” che guideranno la Conferenza Nazionale in programma domani, mercoledì 10 dicembre 2025, a Padova in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani promossa dall’Onu.

La Conferenza, promossa dal Centro per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova e dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, è intitolata “L’amore politico per la pace e la fraternità” e si svolgerà nell’Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università di Padova a partire dalle 9.30. Si veda in allegato il programma.

Protagonisti saranno i giovani. L’evento sarà aperto e introdotto dalle studentesse e dagli studenti del Corso di laurea in “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani” della nostra Università e si concluderà con l’appello ad agire per i diritti umani elaborato dai giovani in servizio civile universale all’Università di Padova. Nell’”Ora dei diritti umani”, che si svolgerà dalle 11.00 alle 12.00, i Giovani costruttori e costruttrici di pace, insieme a studentesse e studenti delle scuole superiori e dell’università, presenteranno le “10 cose che tutti devono sapere sui diritti umani”. Saranno collegate su zoom centinaia di scuole della Rete Nazionale delle Scuole di Pace. E’ prevista la partecipazione di oltre 5.000 studentesse e studenti.

Nel corso della Conferenza interverranno inoltre numerosi amministratori locali del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani che nel 2026 celebrerà 40 anni di attività.

La Conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Centro diritti umani.

A seguire il programma

10 dicembre 2025 Università di Padova | Palazzo Bo | Aula Magna “Galileo Galilei” Ore 9.00 Registrazione Ore 9.30 Benvenuto e introduzione Carlo Millino, Zoe Schiesaro, Anna Negri, Magdalene Pellegrin, Studentesse e Studenti del Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell’Università di Padova; Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace, Università di Padova; Coordinatore della Rete delle Università Italiane per la Pace Intervengono Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia e del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, diritti umani e cooperazione internazionale, Comune di Padova Francesco Tagliaferri, Sindaco di Vicchio (Barbiana) Marzia Marchesi, Assessora alla Pace, Comune di Bergamo Giulia Robol, Sindaca di Rovereto Chiara Buson, Sindaca di Rubano Gabriella Salviulo, Presidente Lions Club Tito Livio, Padova Franco De Vincentis, Dirigente scolastico, Liceo Ginnasio Statale “Giorgione”, Castelfranco Veneto Ore 11.00 – 12.00 L’ora dei diritti umani Le 10 cose che tutti devono sapere 1. Cosa sono i diritti umani? 2. Non chiamiamoli più “diritti dell’uomo” 3. I diritti umani sono universali, interdipendenti e indivisibili 4. Siamo ancora lontani dalla globalizzazione dei diritti umani 5. E’ urgente trovare una soluzione 6. La politica di cui c’è bisogno 7. L’amore politico 8. L’attività dell’amore politico 9. Amare con tenerezza 10. Il sogno che può fare della nostra vita una bella avventura Introduce Fabiana Cruciani, Dirigente scolastica, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace Intervengono Gaia Cupoli, Alessia Mori, Thomas Guzzo, Myriam Barba, Helena Susta, Giovani Costruttori di Pace Teresa Cucca, Studentessa del Corso di laurea magistrale in Human Rights and Multilevel Governance dell’Università di Padova Giovanni Selmo, Assessore alla Pace e ai diritti umani, Comune di Vicenza Vania Trolese, Vice Sindaca, Comune di Camponogara Angelica Sarti, Studentessa Liceo Scientifico Attilio Bertolucci di Parma Studente del Liceo Scientifico Curiel di Padova Ore 12.00 Intervento conclusivo Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani Ore 12.10 Appello all’azione per i diritti umani dei Giovani in servizio civile universale al Centro Diritti Umani dell’Università di Padova Ylli Alija, Noemi Musella, Giulia Guatieri, Benedetta Rose Artolli Ore 12.20 Flash mob: Difendiamo i Diritti Umani. A ognuno di fare qualcosa (via VIII Febbraio) * * * La Conferenza “L’amore politico per la pace e la fraternità” è promossa da: Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Università di Padova, Comune di Padova, Comune di Vicenza, Comune di Camponogara, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete delle Università Italiane per la Pace, Archivio Pace Diritti Umani Regione del Veneto. Con la partecipazione dei “Giovani Costruttori di Pace” e delle studentesse e studenti del Corso di laurea “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani” e del Corso di Laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance”, Università di Padova; Liceo Scientifico “Eugenio Curiel” (Padova), Liceo “Concetto Marchesi” (Padova), Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” (Padova), Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Valle” (Padova), Liceo Maria Ausiliatrice, Liceo Ginnasio Statale “Giorgione” (Castelfranco Veneto), Istituto di istruzione Superiore “Leon Battista Alberti” (Abano Terme). La Conferenza “L’amore politico per la pace e la fraternità” è parte integrante del Programma nazionale di Educazione Civica “Sbellichiamoci” per “disarmare le parole per disarmare le menti per disarmare la terra” e formare giovani artigiani e architetti di pace… sui passi di Francesco (2025-2026)

