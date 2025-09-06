Buon vento Global Sumud Flotilla

Il corteo per il Leonkavallo ha mostrato due modelli di città e di società

Articoli
Danilo De Biasio
0 0

Scampoli di dialoghi dal corteo contro lo sgombero del Centro Sociale Leonkavallo.  “Mi dai il cambio a reggere lo striscione? Con la mia cervicale non posso farlo a lungo”. Chi lo diceva era probabilmente ragazzino ai tempi della nascita del Leonkavallo, dunque ci sta che si senta un po’ affaticato. Però non ha rinunciato a sfilare.

“Scusa, ma non c’è la raccolta differenziata per il vetro?” chiedeva il ragazzo con la kefia al collo al vigile urbano totalmente sprovvisto di risposta.

“Vedi amore, tutta questa gente ha subito un torto, un’ingiustizia e adesso dice che non è giusto”. La giovane mamma ha trovato le parole giuste per il suo bimbo che si trovava circondato da musica a palla, fumogeni e slogan. Per la cronaca: il bambino sembrava divertito.

Corteo grosso, disordinato nella forma – più gente nei marciapiedi che nei cordoni – ma estremamente ordinato nelle indicazioni: far capire a Milano che c’è un’alternativa al modello che costruisce per ricchi, favorisce lo shopping per ricchi, sponsorizza passatempi per ricchi, promuove cultura per ricchi.

Gente che al Leonkavallo, o negli altri centri sociali, ha goduto di concerti introvabili, ha trovato una birra a prezzi contenuti e, se era in difficoltà, pure un tetto per non dormire all’addiaccio.  La politica? Se c’era – sì, qualcuno s’è visto – era marginale: come stupirsene dopo che una buona parte di quella politica ha assistito al sacco di Milano girandosi – nel migliore dei casi – dall’altra parte?

Il suggello di queste due Milano opposte è arrivato a corteo in corso, con una nota autografa di Manfredi Catella, il più importante finanziere-immobiliarista, agli arresti domiciliari per qualche giorno per l’ultima inchiesta giudiziaria. “Le manifestazioni violente con azioni illegali e occupazioni abusive da parte dei cortei formati dai centri sociali, con la partecipazione di rappresentanti di espressioni politiche, rappresentano evidentemente la nuova proposta del cosiddetto modello Milano, che interpreta la democrazia urbanistica invocata da alcuni. L’opinione pubblica potrà scegliere se questa è la Milano che vogliamo”. Manfredi Catella dà con questo comunicato tre notizie: azioni simboliche sono considerate “illegali”; non va bene che le forze politiche del centro sinistra manifestino con i centri sociali; io – Manfredi Catella – rappresento il modello migliore dello sviluppo di Milano. Beppe Sala e il centro sinistra sono dunque avvisati.

Questa divisione insanabile, queste due città, sono il dato politico della giornata e forse del periodo politico: mentre una parte di Milano colpita a freddo dallo sgombero, disillusa dal ceto politico, è stata capace di aggregare così tante persone in difesa di un modello accogliente, sociale, solidale, l’altra metà della metropoli continuava a girovagare per negozi e locali della movida, innamorata di un modello escludente, social e individualista.

Danilo De Biasio, direttore Fondazione Diritti Umani

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

864 persone impiccate in Iran nel 2025. l’ultimo è Mehran Abbasian

Ahmad Rafat

Gaza. Anche Articolo21 Campania il 9 settembre leggerà i nomi dei giornalisti uccisi

Redazione

Iacona: aderisco alla manifestazione del 9 settembre. E domenica PresaDiretta per Gaza

Redazione

Gaza. I nostri figli e nipoti ci chiederanno: cosa avete fatto per impedirlo?

Nico Piro

Aylan non abita più qui

Roberto Bertoni

Per Ali Rashid, per la Palestina: un momento di memoria e denuncia a Orvieto

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.