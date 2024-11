Verità vo cercando per Ilaria, Andy e Mario. Evento a Parma di Libera e Articolo 21

Libera, Articolo 21 e Don Ciotti ricordano i giornalisti Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Andy Rocchelli, Mario Paciolla

La lunga battaglia per la giustizia negata e la libertà d’informazione: appuntamento con la città di Parma il 12 novembre alle 17.30 alla Casa della Musica

Libera Parma, in collaborazione con Articolo 21 ed il Comune di Parma organizza “Verità vo cercando”, una giornata dedicata alla memoria dei tanti giornalisti che si sono esposti con la loro vita per tenere alta la libertà di informazione. Per gli studenti del liceo Bertolucci (via Toscana 10/A) è previsto un incontro in mattinata con Don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera e Mariangela Gritta Grainer, da sempre a fianco della famiglia di Ilaria Alpi per sollecitare le istituzioni a far chiarezza sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera informazione. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 alla Casa della Musica (piazzale San Francesco 1) lo stesso percorso di sensibilizzazione verrà portato alla cittadinanza anche con gli interventi di Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 e dei familiari di Ilaria Alpi, di Andy Rocchelli e di Mario Paciolla.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

Ilaria Alpi fu uccisa il 20 marzo del 1994, insieme al cineoperatore Miran Hrovatin. Si trovava in Somalia, a Mogadiscio, come inviata del TG3 per seguire la guerra civile e per indagare su un traffico d’armi e di rifiuti tossici illegali, in cui probabilmente la stessa Alpi aveva scoperto che erano coinvolti anche l’esercito e altre istituzioni italiane.

Andrea “Andy” Rocchelli è stato ucciso, insieme all’attivista per i diritti umani e interprete Andrei Mironov, il 24 maggio 2014, nelle vicinanze di Sloviansk, in Ucraina, mentre documentava le condizioni dei civili intrappolati nel conflitto del Dombass. Il 12 luglio 2019 la Corte d’Assise di Pavia ha condannato Vitaliy Markiv a 24 anni per concorso di colpa in omicidio e giudicato lo stato ucraino responsabile. Il 3 novembre 2020 l’imputato è stato scagionato nel processo d’appello per insufficienza di prove. La ricerca di verità e giustizia per Andy Rocchelli è tuttora in corso.

Mario Paciolla, giovane attivista e giornalista, viene trovato impiccato nella sua abitazione il 15 Luglio del 2020 a San Vicente del Caguan (Colombia). Dal 2018, all’interno della Missione Onu in Colombia, si occupava di un programma di reinserimento sociale per ex-guerriglieri. La tesi del suicidio, sostenuta dalle autorità, viene esclusa da subito dalla famiglia e non convince la Procura di Roma, che apre un fascicolo con l’ipotesi di omicidio. Ad oggi sono aperte due inchieste, una della Procura di Roma, l’altra dell’Autorità Giudiziaria di Bogotà.