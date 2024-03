Ilaria, noi e lo stato dei diritti in Europa

0 0

L’Italia e l’Europa dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa alla famiglia Salis. Invece il ‘democratico’ Orban esce ancora una volta indenne dall’indecenza e dall’aver calpestato ogni diritto civile con cui a Budapest viene trattata Ilaria Salis. Da 13 mesi in carcere perché accusata di aggressione a neonazisti, cosa di cui non solo si dichiara innocente, ma addirittura estranea, la 39enne insegnante di Monza originaria della Sardegna è stata anche oggi condotta nell’aula del tribunale con i ceppi alle caviglie, le manette ai polsi e controllata con una catena, come se fosse un pericolosissimo criminale. “C’è il rischio di fuga” ha impunemente dichiarato il giudice. Non solo, ma il tribunale ha respinto la richiesta dei difensori di concedere ad Ilaria almeno gli arresti domiciliari in attesa del verdetto. È stata soltanto fissata una nuova udienza per il 24 maggio.

Il trattamento in aula di Ilaria, così come la decisione del tribunale sono la prova dell’assoluto disprezzo di Orban per il governo italiano. Questo nel caso si sia effettivamente dato una mossa. Più semplice pensare che per non disturbare il manovratore – l’alleato autocrate Orban – né la Meloni né il ministro degli esteri Tajani abbiano mosso un dito. Tajani ha avuto anche la sfrontatezza di dire che per non aggravare la situazione converrebbe non politicizzare la vicenda. Ma come è possibile tacere sul fatto che un’antifascista italiana venga trattata in questo modo nel centro d’Europa?

E la grande Unione, non ha nulla da dire su come si sta comportando il governo di uno Stato membro, nel totale disprezzo delle più elementari norme di tutela dei detenuti? Singolare che la destra italiana che spara continuamente a zero sull’UE per questioni prevalentemente economiche non abbia nulla da dire su come viene trattata una cittadina italiana. L’appartenenza si dimostra per loro più forte non solo dell’umanità ma della decenza.

Scalfarotto, Renzi, Serracchiani hanno stigmatizzato la scelta delle catene imposte ad Ilaria, ma forse, a questo punto, occorrerebbe ben altra iniziativa. Anche Zaki si è dichiarato indignato per le immagini – autorizzate dalla stessa Ilaria – che la riprendono ammanettata e controllata a vista da un’agente. Gli avvocati difensori hanno reso noto che all’arrivo davanti al tribunale un gruppo di facinorosi ha pronunciato frasi minacciose nei loro confronti. Basterà anche un minimo di quanto viene testimoniato da più fonti, per far prendere iniziative politiche e istituzionali ben più decise?.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21