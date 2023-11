La luce della stella di nome Ilaria Alpi illuminerà il cammino per avere giustizia e verità. Gli eventi per i 30 anni dalla morte

0 0

Una stella di nome Ilaria Alpi. È la stella ia_v1, l’ultima scoperta dal MarSec grazie alle osservazioni del satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), si trova nel gruppo delle Pleiadi, costellazione del Toro.

Nell’ambito delle iniziative legate alla data del 20 marzo 2024, trentesimo anniversario dell’assassinio della

giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin a Mogadiscio, la Comunità #noinonarchiviamoilariaalpi,

FONDAZIONE PAOLO MURIALDI, ARTICOLO21 PER LA LIBERTÀ DI STAMPA, FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA,

ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI, UNIONE SINDACALE GIORNALISTI RAI, GIULIA GIORNALISTE, ARCHIVIO AUDIOVISIVO MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO, ASSOCIAZIONE LIBERA, LIBERA INFORMAZIONE, FONDAZIONE PERUGIASSISI PER LA CULTURA DELLA PACE, ASSOCIAZIONE AMICI DI ROBERTO MORRIONE, MAD MUSEO D’ARTE DIFFUSA, in collaborazione con MARSEC – (MARANA SPACE EXPLORER CENTER), chiesto il patrocinio al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, propongono per l’anno scolastico 2023/2024, l’evento nazionale “Una stella di nome Ilaria Alpi”, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado).

Gli Istituti che desidereranno partecipare dovranno organizzare, in autonomia, iniziative sul tema promuovendo

attività didattiche con contenuti e modalità coerenti con l’ordine di scuola e/o indirizzo, tenendo conto delle iniziative programmate nel Piano dell’Offerta Formativa, prendendo spunto anche dalle linee di riflessione e di lavoro

proposte che seguono in “Alcune tracce di lavoro sulle stelle da mettere in relazione con Ilaria Alpi”.

Per l’evento finale a Roma, alla presenza di massime Autorità Istituzionali della Repubblica, saranno invitate tutte

le Istituzioni Scolastiche che avranno aderito e a esse verrà consegnato un riconoscimento concreto, così come

agli studenti, massimo tre per ogni Scuola, individuati tra coloro che avranno prodotto i lavori più significativi.

La data dell’evento, in un luogo da definire, sarà il 24 maggio 2024, a sessantatré anni dalla nascita di Ilaria, una nuova nascita,

come la stella suggerisce.

L’idea di una fase diretta, in autonomia, realizzata da parte di tutte le Scuole che desidereranno partecipare, nasce dalla volontà

del Comitato promotore di valorizzare il lavoro di studenti, insegnanti e Dirigenti di ogni scuola, protagonisti anche nella scelta

delle forme espressive che più li caratterizzano.

Gli alunni potranno cimentarsi nei modi più congeniali alla età e all’indirizzo di studio: disegni, manufatti, testi, video, fumetti,

foto, produzioni/esecuzioni musicali, coreutiche. Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti della comunicazione, compresi

quelli legati alle nuove tecnologie.

Per tutta la durata dei lavori, un filo invisibile ma palpabile unirà gli Istituti scolastici, anche i molti intitolati a Ilaria Alpi, alimentando

il ricordo di lei, della sua vita, oltre che della sua tragica morte, perché la memoria non sia soltanto consuetudine ma

responsabilità per far sì che le persone che muoiono non cadano nell’oblio ma continuino a illuminare noi e le nostre generazioni

future: questa la finalità, il significato dell’evento, che è nazionale nel titolo e nelle motivazioni.

Gli Istituti Scolastici che intendono aderire all’iniziativa e partecipare alla cerimonia del 24 maggio, dovranno compilare l’apposita

scheda al seguente link: www.ilariaalpi.it/scheda entro il 27 gennaio 2024.

I lavori prodotti potranno essere realizzati da singoli alunni, gruppi di alunni, classi, più classi abbinate. Si propone la durata

massima di tre minuti per filmati, video, riprese di rappresentazioni teatrali, ecc… Sarà inviata una foto qualora l’elaborato scelto

sia un prodotto finito e/o un manufatto. Per la partecipazione all’evento nazionale, l’Istituto dovrà conservare agli atti il consenso

rilasciato dalle famiglie (o dagli alunni maggiorenni) al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento

UE n. 2016/679 GDPR, per un’eventuale pubblicazione degli elaborati, dichiarandolo nella scheda di partecipazione.

Le scuole sceglieranno gli elaborati che riterranno più significativi (fino a un massimo di n. 3), e li trasferiranno sulla pagina

www.ilariaalpi.it/stella, entro il 25 aprile 2024. Per informazioni si può scrivere a: stella@ilariaalpi.it

La luce della stella di nome Ilaria illuminerà il cammino per avere giustizia e verità.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21