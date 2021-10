Elezioni Odg 2021. Affermazione delle liste contrOrdine: nel Lazio tutte e tutti al ballottaggio

0 0

“Grazie per averci dato fiducia e consentito di centrare un primo positivo risultato: dallo scrutinio del voto, domenica 24 ottobre, tutti i candidati delle liste contrOrdine, al nazionale e al regionale, vanno al ballottaggio e si collocano nelle prime posizioni (clicca qui)”. Lo scrive in una nota la lista ContrOrdine.

“Ora l’ultimo sprint! Si tornerà a votare mercoledì 3 e giovedì 4 novembre in modalità online (dalle 10 alle 20) e in presenza domenica 7 novembre, dalle 10 alle 18, al Circolo Montecitorio. Ti chiediamo di sostenerci e permetterci così di centrare l’obiettivo della riforma radicale dell’Ordine. Un ente regolato da una legge che ha quasi 60 anni e che, tra l’altro, prevede questo meccanismo di voto antico, tortuoso e complicato. In proposito assumiamo l’impegno pubblico, se saremo eletti, di fare in modo che queste siano le ultime elezioni che si celebrano così.

Per il ballottaggio il voto sarà più facile anche nella modalità online, perché troverete i nomi dei candidati già indicati sulle schede. Sul sito Odg.it trovi un tutorial dedicato alle modalità di voto (clicca qui per vederlo). Ti invitiamo a votare in blocco tutte le candidate e i candidati delle liste”.

