Il ricordo per Mauro Rostagno. 33 anni fa veniva ucciso a Valderice (Trapani) il giornalista Mauro Rostagno. Ecco le iniziative in programma

Quello che celebreremo domani, 26 settembre, sarà il 33° anno senza Mauro. Così dice l’associazione “Ciao Mauro” che con il Comune di Valderice, l’associazione Libera e con Articolo 21 si appresta ad aprire le quinte degli eventi in programma per domani. “Lo facciamo – prosegue “Ciao Mauro” – come ogni anno, alla “Stele per Mauro” sul luogo dell’omicidio, in contrada Lenzi, insieme alle Istituzioni. Lo facciamo subito dopo alla nostra maniera, insieme agli artisti, accanto al luogo dove si trovano i suoi resti, all’interno del cimitero di Valderice, avendo la certezza che questa cosa gli sarebbe tanto piaciuta. Lo facciamo, infine, intitolando il ricordo di quest’anno “Mauro ‘n Trapani”, poesia dialettale del nostro amico Vito Blunda, recentemente scomparso”. Alla fine dello scorso anno, con la sentenza della Cassazione, si è concluso definitivamente il processo per il suo omicidio, e quest’anno si è chiuso il processo ai suoi “depistatori”, in massima parte dichiarati colpevoli ma prescritti. A meno di improbabili novità future ,la vicenda giudiziaria è definitiva­mente chiusa. I Tribunali della Repubblica hanno sancito che si è trattato di un omicidio di mafia, e che in tanti hanno operato perché non venisse svelata la verità, soprattutto tra chi aveva la responsabilità di svolgere le indagini, come purtroppo è spesso accaduto in Italia”.

A fronte di un’unica condanna, lo scenario storico e politico all’interno del quale l’omicidio di Mauro è matu­rato, è stato disvelato in modo compiuto, nonostante non tutte le concause siano state accertate. “Pertanto l’intera comunità trapanese, insieme a noi – scrive ancora “Ciao Mauro” – può ritenersi soddisfatta perché è stato fatto un ulteriore ed importante passo in avanti nella lunga lotta contro la criminalità mafiosa, insieme alla consapevolezza, però, che la conclusione del percorso di liberazione dalle mafie economiche e criminali non è vicina”. Oggi il compito della società responsabile, dell’associazionismo e del volontariato, e quindi anche di Ciao Mau­ro, è quello di diffondere la consapevolezza, contro ogni ipotesi di normalizzazione, che la guerra non è vinta. In nome di questi principi, ci riuniamo ancora una volta nel nome di Mauro “vittima di mafia”. Tra le iniziative per la ricorrenza del trentatreesimo anniversario dell’uccisione per mano mafiosa di Mauro Rostagno, il Comune di Trapani ha organizzato per domani 26 settembre alle ore 09,30 presso piazza Mercato del Pesce una cerimonia di commemorazione con deposizione di una corona di alloro ai piedi della targa che ricorda Rostagno in uno dei luoghi che furono al centro della sua attenzione giornalistica in quegli anni ’80 durante i quali fu di fatto il direttore della tv privata Rtc. L’iniziativa che si svolgerà all’interno del cimitero di Valderice sarà possibile seguirla attraverso una diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Ciao Mauro

