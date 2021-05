Israele e Palestina, le responsabilità e l’ignavia della comunità internazionale

0 0

Quando nell’ottobre del 2017 Hamas e Fatah raggiunsero l’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale, era chiaro a tutti che il processo di pace con Israele non avrebbe avuto alcun futuro.

Ancor prima che terminasse la riunione d’urgenza del Gabinetto di sicurezza dello Stato ebraico, convocata per discutere su come rispondere all’intesa, era trapelato che sarebbero state adottate misure durissime nei confronti dell’Autorità palestinese.

Il premier Banjamin Netanyahu in un’intervista alla Nbc affermò in modo netto che quello sancito dai palestinesi era “un patto che uccideva la pace”: Israele non avrebbe mai preso parte a trattative con un governo che stringeva alleanze con “un’organizzazione terroristica che aveva il solo obiettivo di annientarlo”.

Il paradosso era che Netanyahu fino a quel momento aveva giustificato proprio con “le divisioni dei palestinesi” la mancanza di progressi nelle trattative.

Se da un lato, Israele accusava l‘Olp e Fatah di essere in profondo disaccordo tra loro rendendo impossibile una interlocuzione affidabile, dall’altro Mahmud Abbas e i suoi avevano sempre ritenuto la controparte disunita al suo interno e senza alcuna credibile volontà di raggiungere un’intesa.

Quelle posizioni hanno annientato ogni prospettiva di tregua, favorendo l’unione dell’ala moderata araba con Hamas.

Quanto accade oggi, la ripresa dei raid aerei da parte delle forze militari israeliani che annunciano anche un attacco da terra e il lancio di razzi da Gaza, non è altro che la conseguenza di politiche sciagurate, da entrambi i fronti.

Possibile che a questo conflitto non ci sia una soluzione politica, che non si possa trovare una via d’uscita pacifica?

Analizzando gli anni di terrore e di scontri che hanno lasciato sul terreno migliaia di vittime, è evidente che il conflitto abbia raggiunto un tale grado di estremismo, un tale livello di odio, che un processo di pace appare ormai impraticabile.

E a pagare sono i civili, israeliani e palestinesi. Confrontandomi, tempo fa, con una cara amica italiana che aveva deciso di andare a V ivere a Gerusalemme ho capito quanto fosse irraggiungibile, la soluzione ‘due popoli – due Stati‘.

Nonostante la sensibilità verso i diritti umani, quando la discussione toccava il tema della sofferenza, su chi subisse il maggior peso di questo lungo conflitto, la mia amica manifestava un radicale rifiuto a condannare ogni forma di dolore e prevaricazione inflitta ai palestinesi, anche alle vittime innocenti.

Come lei, molti altri ebrei non accettano il giudizio di chi guarda dall’esterno al conflitto isrealo-palestinese. “Se non sei ebreo non puoi capire”, l’atto di accusa.

L’occupazione dei Territori dura da troppo tempo e crea disagi e costrizioni sia per i palestinesi sia per gli israeliani.

Che si rischiassero nuove violenze, alimentate dalle reciproche diffidenze e dall’odio atavico tra ebrei e arabi in quelle terre, era sotto gli occhi di tutti. E nessuno ha fatto nulla per evitare questa escalation di morte.

Portare avanti il processo di pace, dopo la riunificazione palestinese e l’indebolimento dell’azione della Comunità internazionale, era davvero impossibile?

Non resta dunque che osservare e aspettare che anche questa volta, dopo decine di vittime, distruzione, sangue versato sui due fronti, arrivi una tregua momentanea che rassicuri e taciti le coscienze di tutti?

L’unica strada potrebbe essere una nuova Camp David favorita da un deciso intervento della presidenza americana che al momento è però attendista, presa dagli strascichi del Covid 19 e dal riassetto economico post pandemia del paese. Il presidente Joe Biden non è andato oltre un’invocazione alla moderazione rivolta a Netanyau, dopo avergli manifestato comprensione per l’azione di difesa del suo paese.

Per chiudere, è necessaria, infine, una riflessione sull’aspetto umanitario e sui diritti fondamentali di ogni essere umano.

Senza voler sminuire le responsabilità degli estremisti che lanciano razzi sul territorio israeliano, mi e vi chiedo: che valore ha la vita dei palestinesi per Israele?

Qualcuno a Tel Aviv e a Gerusalemme si è mai soffermato a pensare su quanto accada ai civili, coloro che con la politica e la lotta armata non hanno nulla a che fare?

Pur di eliminare anche un solo terrorista con attacchi militari ‘mirati’, Israele è pronto a sacrificare i suoi vicini, che pagano con la vita colpe che non hanno.

A volte si tratta di ‘vittime collaterali’… come nel caso di Cana, quando nel 2006 un attacco aereo israeliano sul villaggio fece strage di innocenti.

L’obiettivo era un edificio di tre piani in cui si pensava fossero nascosti alcuni pericolosi esponenti di Hamas. E invece in quel luogo si erano rifugiate decine di famiglie fuggite da Gaza in Libano.

Sotto le macerie furono trovati oltre sessanta cadaveri, 37 erano bambini.

Ma sempre più spesso, come sta avvenendo anche in queste ore, si tratta di attacchi deliberati che violano palesemente la Convenzione di Ginevra e tutti i trattati internazionali relativi ai diritti umani.

Nella mia memoria, e credo in quella di molti, il tragico episodio di Cana ha lasciato un segno indelebile, condizionando per sempre il mio giudizio sul conflitto israelo-palestinese.

E a ogni singola azione di ‘giustizia’ sommaria messa in atto da qualche colono israeliano, che reagisca uccidendo quel palestinese che si opponga con la forza all’occupazione della terra contesa; a ogni assalto di militari in luoghi di culto, come avvenuto venerdì scorso nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme; a ogni bomba lanciata su obiettivi civili a Gaza, si rafforza il mio convincimento che le vere vittime siano i meno colpevoli di questa guerra: uomini, donne e bambini che con il terrorismo nulla hanno a che fare.

Sarà per l’amicizia con Vittorio Arrigoni, il cui ricordo e la mancanza in questi giorni sono più forti che mai, ma il mio pensiero su quanto stia avvenendo in Palestina è netto e trasparente. Come la consapevolezza delle responsabilità e dell’ignavia della comunità internazionale.

Perché, come ripeteva spesso Vik, questa non è una guerra ma un assedio condotto da forze armate fra le più potenti del mondo contro una misera striscia di terra di 360 chilometri quadrati.

Certo, Israele ha il diritto di difendersi dal lancio di razzi da parte di Hamas, ma bombardare obiettivi civili causando centinaia di vittime innocenti, tra cui 27 bambini solo nelle ultime 48 ore, è da considerare un crimine di guerra, inaccettabile quanto gli atti terroristici che lo hanno determinato.

