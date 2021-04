Gli appuntamenti di Articolo 21

0 0

In questo spazio trovate tutte le iniziative e gli incontri promossi da Articolo 21 e dai presidi regionali dal 6 aprile al 2 maggio.

6 APRILE

Ore 17,30. Iniziativa on line promossa da Articolo21-Fnsi dedicata ai giornalisti intercettati e all’inchiesta sulle ong che salvano migranti criminalizzate da un’inchiesta della Procura di Trapani trasmessa sulle pagine Facebook di Articolo 21, Fnsi, Focus on Africa, Rivista San Francesco e altri spazi web. Interverranno Andrea Palladino, autore dell’inchiesta sul quotidiano Domani, l’avvocata Alessandra Ballerini, Nancy Porsia, Nello Scavo, Francesca Manocchi, Sergio Scandura, Elisa Marincola e Paolo Borrometi, portavoce e presidente di articolo 21, Beppe Giulietti presidente Fnsi e Raffaele Lorusso segretario Fnsi. Coordinano Roberto Natale e Francesco Cavalli.

Sarà possibile seguire la diretta anche attraverso questo link ⬇️ https://zoom.us/j/98397496543?pwd=enJqWDdSRFZ1SFdIbzYrRVZqNnNTQT09

7 APRILE

Ore 18.30: Evento Festival diritti umani/Articolo21 Lombardia su algoritmi e fake news promosso dal Festival dei Diritti umani di Milano, diretto da Danilo De Biasio.

8 APRILE

Ore 17.30: “Mal di frontiera”. Evento promosso da Articolo21 Piemonte. Seguiranno dettagli.

14 APRILE

Ore 18.00: “Un’ora con… per Illuminare l’Africa”.

Interverranno Beppe Giulietti, presidente della Fnsi, padre Giulio Albanese, giornalista e missionario combinano, Jean Leonard Tiuadi, docente e Presidente del CRA-SGI (Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana), Filippo Scammacca del Murgo, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Antonella Napoli, direttrice Focus on Africa. Coordinano Roberto Natale e Francesco Cavalli.

15 APRILE

Ore 10. Gustavo Zagrebelsky incontra gli studenti delle 171 scuole iscritte al concorso di Articolo 21 sul diritto all’istruzione e alla conoscenza. Sarà possibile seguire l’incontro a questo link ⬇️

https://zoom.us/j/97636437850

22 APRILE

Ore 17.30, “Ieri e oggi resistenza”,, iniziativa promossa da Articolo 21 Fvg con Rete DASI (Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale) Fvg e ANPI Fvg sulla Rotta Balcanica.

2 MAGGIO

Ore 10. Iniziativa promossa da Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, Sindacato Veneto dei Giornalisti, i presidi territoriali di Trento e Bolzano e di Venezia di Articolo21, Associazione Bielorussi in Italia, OBCT CCI, Comune di Trento, insieme a Fnsi e Articolo 21, alla vigilia della giornata mondiale sulla libertà di stampa.