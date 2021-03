Un esempio di linciaggio on line e di caccia al nemico

0 0

Centomila morti non sono evidentemente bastati a ricondurre certa politica al senso di responsabilità, lasciandosi alle spalle – nel mezzo di un’emergenza globale – il desiderio di individuare un nemico, polarizzando lo scontro e aizzando gli animi. Nei giorni scorsi Claudio Borghi, leghista anti-Euro tornato alla ribalta per la sua conversione politica al verbo europeista del governo Draghi, tra un tweet contro il presidente Mattarella e uno contro il lockdown (e ogni elemento consolidato sulla pandemia, comprese battute sull’incidenza dell’obesità nei casi gravi) ha polemizzato con Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe, un osservatorio che in molti apprezzano per i dati che fornisce sulla pandemia. Evidentemente non Borghi che arriva ad affermare: “Mi sa che sarà opportuno domandare al nostro responsabile enti locali l’elenco di quali amministrazioni in cui noi siamo maggioranza finanziano Gimbe a fronte di quali servizi”. La polemica attira l’attenzione di molti in Rete e diversi colleghi, come Riccardo Iacona oppure Oscar Giannino, esprimono solidarietà a Cartabellotta (che, per inciso, io non conosco personalmente). Decido di scrivere un tweet riprendendo quello di Borghi e mi chiedo: “Sarà opportuno che un politico, dopo aver discusso su twitter con un ricercatore ( @Cartabellotta ), lanci un messaggio che puó apparire come un “avvertimento” contro l’organizzazione del ricercatore? #Italia 2021 nel mezzo di una pandemia di #COVID19″ .

Ho osato fare una domanda. Borghi mi risponde svicolando, io gli rispondo chiudendo un possibile (infinito) battibecco: “Signor Borghi le “cose sospette” si trattano presso le autorità competenti non con le “proprie” amministrazioni. Sui social un messaggio come il suo rischia di istigare odio e apparire come una intidimidazione. Noto che non lo coglie o non le interessa. saluti! Passo e chiudo”.

Ma parte subito un’orda di troll e account per lo più falsi (e dietro nomi di fantasia) che producono anche offese e minacce oltre al catalogo solito di negazione della scienza sul covid e di livore contro i giornalisti. Borghi pensa bene di rilanciare un tweet di un utente che ha come effetto – guardo alla cronologia – quello di aizzare ulteriormente l’orda di chi accusa la Rai, l’informazione, i virologi e ovviamente me (reo di aver fatto una domanda). Il tweet rilanciato da Borghi dice: “Concordo in pieno. Semmai è inopportuno che un giornalista mandi “pizzini” ad un politico tentando di farlo desistere dalla ricerca. In questi casi c’è un metodo semplice per capire come gira la ruota: se il tweet di #Borghi lo avesse fatto uno del #PD cosa avrebbe scritto Piro?”.

Di fronte alla mole di fango, decido di scrivere un nuovo tweet che documenta la situazione, non per un fatto personale (frequento teatri di guerra, figuriamoci se mi spaventa chi fa il duro nascondendosi dietro un nome falso) ma per sottolineare il livello di gravità raggiunto dalla disinformazione on line in Italia.

Scrivo “Con 100k morti #Covid_19 gli attacchi alla scienza mi lasciano perplesso. Così, dopo scontro tra Borghi e Cartabellotta, ho “osato” porre una domanda su tweet di Borghi. Risultato? Insulti e minacce da orda di troll e account per lo più falsi Social ostaggio della disinformazione”.

Anche in questo caso il mio non è né un giudizio politico né un attacco a Borghi, è una riflessione – ripeto – sulla pervasività del trollaggio. Cosa accade? Che il buon Borghi rilancia il mio tweet presentandolo così: “Eh niente, arrivano, attaccano e poi gne gne… metodo collaudato”.

A questo punto si aprono di nuovo le cataratte dell’insulto e della minaccia contro di me e contro i giornalisti, passando per virologi ed esperti di pandemia. Nulla che possa spaventarmi ma, di sicuro, un interessante caso di studio se volete capire come funzioni il linciaggio on line e la politica della polarizzazione e della caccia al nemico.