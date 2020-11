Due arresti per l’aggressione al giornalista Michele Santagata (Iacchitè)

Gli uomini della questura di Cosenza hanno arrestato due uomini di Casali del Manco ritenuti responsabili dell’aggressione al giornalista Michele Santagata del sito “Iacchitè” avvenuta l’8 settembre scorso in pieno centro a Cosenza. L’ordinanza è stata emessa dal Gip su richiesta della DDA di Catanzaro, coordinata da Nicola Gratteri nei confronti di Marco Lucanto, 30 anni e Antonio Procopio di 33.

Secondo l’accusa l’intenzione dei due era dissuadere la vittima dalla pubblicazione di notizie su personaggi coinvolti in recenti vicende giudiziarie di ‘ndrangheta e di corruzione. In particolare l’avvocato Marcello Manna, attuale sindaco di Rende, il presunto boss Francesco Patitucci ed il giudice Marco Petrini. Santagata era stato avvicinato da due persone che scese da un’auto lo avevano minacciato e poi picchiato procurandogli lesioni ed abrasioni.

Lucanto e Procopio al momento sono ai domiciliari e secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile di Cosenza, con la loro azione “avrebbero avuto il fine di agevolare il gruppo di ‘ndrangheta dei Lanzino-Patitucci”. L’aggressione fu portata a termine dai due in via Miceli, proprio di fronte alla sede della redazione del blog Iacchitè.blog. Le indagini della squadra mobile cosentina, coordinate dalla Dda di Catanzaro, che si è avvalsa anche dell’esame di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di individuare gli autori. A casa dei due, gli investigatori hanno trovato gli abiti indossati il giorno dell’aggressione. Inoltre è stata rintracciata a Castrovillari l’auto usata per la fuga .

“La guerra è appena iniziata e il nemico da combattere è forte – ha scritto Michele Santagata sul blog Iacchitè appena uscita la notizia degli arresti – possiede armi, denaro, scagnozzi e uomini al suo servizio nei posti chiave delle istituzioni. Non sarà per niente facile affrontarli, ma pensiamo che sia arrivato il momento di schierarsi concretamente, e dire chiaramente da che parte si sta, senza ambiguità, anche perché, alla luce di tutto ciò, una occasione concreta, per cambiare davvero qualcosa, come questa che stiamo vivendo, non ci ricapiterà più”.

A Michele Santagata la solidarietà del presidio Articolo 21 Calabria.

(nella foto Michele Santagata)