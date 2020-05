E’ morto Valerio Taglione, eroe silenzioso anti camorra e coordinatore del Comitato don Peppe Diana

E’ morto un eroe silenzioso, Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana. E tutto il mondo delle associazioni che ogni giorno si impegnano contro la camorra, adesso, è un po’ più povero. O forse proprio adesso, nonostante il dolore e lo sconforto, si troverà in quel mondo più forza e coraggio e impegno, ossia la grande eredità di valori lasciata da Valerio. A comunicare la sua scomparsa è stata proprio l’associazione intitolata a don Peppe Diana, che lo scorso 25 aprile ha festeggiato, in concomitanza con la Festa della Liberazione, il suo 14esimo anno di vita. Taglione aveva 51 anni, se lo è portato via una lunga e grave malattia. Per anni è stato promotore di tantissime iniziative anticamorra nel casertano e in particolare a Casal di Principe, cui ha aggiunto azioni volte al rispetto del territorio, dell’umanità e dell’ambiente; e poi ha sostenuto la causa delle vittime di camorra, degli immigrati; si è battuto con ogni forza per affermare i principi di legalità e rispetto delle regole in una terra difficile e martoriata.

Questo il messaggio della “sua” associazione: “Il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all’ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio”.